“Se molestó y pidió su salida”: Martín Anselmi confirma baja de Juan Escobar

Cruz Azul se encuentra en el ojo del huracán luego de conocerse el conflicto entre Juan Escobar y Martín Anselmi, por lo que los rumores en torno a la salida del jugador no se hicieron esperar.

A un día del debut de la Máquina en el Clausura 2024, el entrenador del equipo confirmó la baja del defensa paraguayo mediante una conferencia de prensa en la que explicó que el jugador se molestó por no asegurarle la titularidad en el torneo, por lo que a manera de respuesta pidió su salida del equipo.

“Yo nunca dije que los que jugaron con Querétaro era los que iban a jugar ante Pachuca y Juan se molestó, es normal. El jugador se enoja cuando no juega. Después se disculpó, a partir de ahí la situación fue normal. Cuando platicamos con el jugador me manifestó que buscaría un nuevo reto en su carrera”, mencionó.

“Le dije que lo pensara bien, que lo platicara con su familia. No le puedo prometer a ningún jugador ser titular, porque entonces los que están atrás se van a desanimar y cuando el que es titular se lesione o no pueda jugar, entonces no podré contar con los demás”añadió.

En ese sentido, Martín Anselmi lamentó la baja del capitán celeste, asegurando que por sus cualidades futbolísticas, encajaba a la perfección en su esquema.

“Es el jugador perfecto porque conduce. Es valiente, agresivo, intenso, tiene buen juego aéreo. Puede jugar en línea de tres, puede jugar de stopper, de líbero, porque en un línea de cuatro puede jugar de central. Además de que fue campeón con esta camiseta, él representa parte de la historia de Cruz Azul y Juan encajaba en nuestros planes”, sentenció.

Es importante mencionar que Juan Escobar disputó 163 partidos con Cruz Azul en los que logró marcar 14 goles. De hecho, formó parte del plantel que conquistó el noveno título de Liga MX con Cruz Azul, por lo que su partida dejará un hueco importante en el equipo debido a su polivalencia en el terreno de juego. De momento, se desconoce cuál será el destino del jugador, aunque hay varios equipos del futbol mexicano interesados en él.