Miguel Ponce exhibe a Alexis Vega: “No se cuida, le da igual y perjudica al grupo”

Es bien sabido por muchos que Alexis Vega estaba destinado a ser una de las máximas figuras del futbol mexicano debido a la calidad que mostró en los primeros años de su carrera.

Te interesa: Alexis Vega hace enfurecer a Chivas tras rechazar oferta de la MLS

Sin embargo, desde su arribo a Chivas, el jugador se ha visto involucrado en varias indisciplinas que han tenido como consecuencia que su carrera se encuentre en declive.

Incluso, el Rebaño actualmente lo tiene separado del primer equipo, ya que el jugador se ha negado a salir de la institución y el club quiere deshacerse de él por sus constantes indisciplinas.

Por consecuencia, el 10 del Guadalajara ha sido blanco de críticas y ahora fue su excompañero Miguel Ponce quien de primera mano, reveló detalles sobre la falta de compromiso de Vega.

Fue en entrevista con TUDN donde el Pocho Ponce ventiló al futbolista de 26 años al mencionar que llega tarde a los entrenamientos, además de perjudicar al vestidor del equipo.

“Él (Alexis) siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos. Le da igual si está o no está y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo. Todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan”, mencionó.

En ese sentido, el Pocho lamentó lamentó la falta de profesionalismo de Alexis Vega al mencionar que no cuida su alimentación, ya que se le ha visto con sobrepeso.

No te pierdas: OFICIAL: América se muda al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2024

“A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea”, sentenció.