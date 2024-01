“Me ilusiona jugar la Copa América”: Héctor Herrera manda mensaje al Jimmy Lozano

La Selección mexicana tendrá un año con bastante actividad, ya que además de afrontar el Final Four de la Nations League, también jugará la Copa América 2024.

Por consecuencia, varios futbolistas buscarán mostrar su mejor nivel en el siguiente semestre para ser considerados por Jaime Lozano, como es el caso de Héctor Herrera.

En conferencia de prensa, el centrocampista de 33 años dejó en claro que aún no se retira del Tri y aseguró que le encantaría jugar dicho certamen, aunque reconoció que debe hacer las cosas bien en Houston Dynamo para recibir la convocatoria.

“La selección obviamente que sí me ilusiona y me ilusiona más porque (la Copa América) se juega aquí, en Estados Unidos. Pero lo principal es que esté bien en Houston para poder ser tomado en cuenta”, aceptó.

Héctor Herrera jugó el Mundial de Qatar 2022. Foto: Alex Grimm/Getty Images

Por otro lado, HH se sinceró sobre su futuro al mencionar que su retiro de las canchas está cada vez más cerca, por lo que confesó que le gustaría seguir ligado al futbol.

“Me encantaría terminar mi carrera en Houston porque me siento feliz hoy en día. Mi idea principal fue volver a Madrid porque nos encanta, tenemos nuestra casa ahí. El futbol da muchas vueltas, antes no quería ser entrenador, hoy en día pienso en serlo y Houston es un buen lugar para comenzar y transmitir la experiencia o todo lo que el futbol me haya dejado”, sentenció.

Es importante mencionar que Héctor Herrera ha jugado tres Copas del Mundo con México (Brasil 2024, Rusia 2018 y Qatar 2022). Aunque no ha sido tomado en cuenta en este nuevo proceso por Jaime Lozano, salvo un duelo amistoso, el futbolista ha declarado abiertamente que le gustaría disputar la justa del 2026.