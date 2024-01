Jenni Hermoso revela amenazas tras caso Rubiales y se sincera sobre su sexualidad

Jenni Hermoso vuelve a estar en el ojo del huracán, después de que dio a conocer varios temas alrededor de su vida personal, como amenazas de muerte por parte de los aficionados.

Durante el programa ‘Planeta Calleja’, la delantera de Tigres aseguró que, a través de redes sociales, muchos aficionados le han mandado mensajes con amenazas de agresiones e incluso le han deseado que se lesione, tras el caso de Luis Rubiales y el beso que el exdirectivo le dio.

“Cuando abres las redes sociales, te llegan. Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables...lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado”, afirmó.

Hermoso Jenni Hermoso se robó los reflectores en el duelo ante Pumas I Eduardo Robles

Al igual que dejó en claro cómo se siente tras lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo femenil.

“Ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, si no la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo. Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta”, afirmó.

En otro tema que acaparó las portadas fue el tema de su sexualidad, donde Jenni Hermoso aseguró que nunca lo ha dicho abiertamente.

“Nunca he dicho abiertamente a mis padres que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre, pero nunca ha hecho falta preguntar, la gente lo sabía. Los padres no son tontos. Es más fácil decirlo abiertamente en el fútbol femenino que en el masculino. Hay un prototipo de futbolista que es el que está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos, y han salido varios jugadores diciendo que eran gays y al final les ha caído mucho hate. No lo van a decir porque te tratan de distinta manera”, afirmó.