“No me voy como hubiera querido”: Alexis Vega acepta que quedó a deber en Chivas

Alexis Vega finalmente dejó Chivas y emprendió una nueva aventura en la Liga MX para convertirse en nuevo futbolista del Toluca a partir del presente Clausura 2024, equipo que lo debutó en Primera División.

Tras darse el anuncio oficial, el atacante mexicano dedicó un emotivo mensaje de despedida al Guadalajara, club al que agradeció por su estadía de cinco años.

“Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento. Gracias a la familia Vergara porque desde el día 1 nos hicieron sentir como en casa”, escribió.

Alexis Vega no rindió como se esperaba en Chivas. Mexsport (Juan Luis Diaz)

“Hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mí, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí”, añadió.

En ese sentido, el futbolista de 26 años reconoció que quedó a deber en la institución rojiblanca, razón por la que decidió partir del equipo.

“Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuándo tienes que tomar decisiones que duelen pero son las correctas. Solo me queda agradecer a la afición... gracias a mis compañeros, staff y entrenadores con los que tuve el privilegio de compartir vestidor y cancha, les deseo el mejor de los éxitos y que pronto pueda llegar la 13″, finalizó.

Es importante mencionar que durante sus cinco años de estadía en Guadalajara, Alexis Vega disputó un total de 147 encuentros en los que marcó 28 goles.