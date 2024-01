‘Nos han robado’: César Montes y el Almería reaccionan al polémico triunfo del Real Madrid

El triunfo del Real Madrid in-extremis sobre el Almería ha generado diversas reacciones entre los aficionados y los jugadores, como César Montes, quienes mostraron su molestia por lo ocurrido en el Santiago Bernabéu.

En primera instancia, el exzaguero de Rayados de Monterrey reaccionó en redes sociales sobre las polémicas arbitrales en el encuentro correspondiente a la Jornada 21 en LaLiga.

Por si no lo viste: Real Madrid consigue polémico triunfo contra Almería

César Montes publicó un emoji de una carita con un cierre en la boca, esto después del gol que anularon a favor del Almería.

🤐 — César Montes (@CJasib) January 21, 2024

Otro de los jugadores que reaccionó de manera negativa fue Gonzalo Melero, quien aseguró que hubo un robo en la ‘Casa Blanca’.

“Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido”, comentó el jugador del Almería.

⚪️🔴 Gonzalo Melero, jugador del @U_D_Almeria



😡 “Nos vamos con la sensación de que nos han robado, así de claro”



🤔 “Si queremos ser la mejor liga del mundo, estamos a años luz”



📹 @matoribio85



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/XkkDOVlUgV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 21, 2024

Además, el español Marc Pubill dejó un dardo en la transmisión, después de afirmar que hubo decisiones que los afectaron.

“Pues creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así y así ha sido... No hay nada más”, dijo el zaguero.

“Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar”: Marc Pubill a @DAZN_ES pic.twitter.com/Y0kJsXnAaT — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 21, 2024

Mientras que el entrenador Gaizka Gaditano evitó dar declaraciones sobre el tema, aunque dejó un mensaje muy claro.

“Se ha visto lo que ha pasado, eso es el mejor resumen. Yo no suelo hablar de árbitros. No tengo palabras para decir lo que ha pasado. No es la primera vez que me sucede algo así aquí”, comentó.

El Almería se encuentra en la última posición en LaLiga con apenas seis unidades tras 21 encuentros.