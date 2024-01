“No fue accidental”: familiares de aficionada de Rayados exigen justicia

Los familiares de Marlene Gallegos, aficionada fallecida en el TSM, acudieron al Hospital Ángeles Torreón, donde se tomaron el tiempo de responder unas preguntas a los medios presentes, asegurando que lo sucedido no fue un accidente y que esperan que las autoridades realicen una acertada investigación para dar con los responsables.

TE RECOMENDAMOS: Fiscalía General de Coahuila revela la causa de muerte de la aficionada atropellada en el TSM

María del Rosario, fue quien comentó lo sucedido tras haber tenido una plática con los acompañantes de su hermana. De acuerdo a su versión, el ataque fue completamente intencional por parte del conductor de la camioneta y eso es algo que se debe castigar de manera inmediata.

“Están cambiando las cosas y no es cierto. El niño dijo que no fue accidental, fue a propósito. Queremos justicia, que nos apoyen por favor. Lo que están cambiando no es verdad. El que traía la camioneta se regresó, chocó contra el carro y luego le dio en reversa para luego chocar contra ellos”, comentó.

Igualmente, la hermana de la afectada recordó un poco a su familiar revelando como era su pasión por el club y como esta la llevó a su primer viaje como visitante. Para finalizar, habló sobre la pasión desbordada de algunas personas que las lleva a cometer estos actos, en donde muchos salen heridos e incluso sin vida.

#TragediaEnTorreón EXIGEN JUSTICIA



María del Rosario, hermana de Maribel Gallegos, llegó al Hospital Ángeles Torreón, en el cual pidió justicia y "no distorsionar los hechos" del incidente que le costó la vida a su familiar.



📹 @quirino_galvan pic.twitter.com/krPsDcfUCj — ONCE Diario (@oncediariomx) January 22, 2024

“Ella iba contenta porque era su primer viaje a ver a los Rayados. Su primer viaje del año, le gustaba mucho viajar, pero nunca iba a ver a los Rayados lejos, siempre en Monterrey. Ahora que salió y que no regresó no es justo. Es un juego, no tienen que tomarlo a pleito. Todo lo agarran a la mala y no a la ligera como debe de ser”, sentenció.