Salinas Pliego lanza un mensaje a los antitaurinos: “voy porque se me da la gana”

La prohibición taurina en la CDMX fue suspendida por las autoridades y debido a ello, la Plaza México vuelve a abrir sus puertas para dar inicio a la temporada 2024. Esta noticia generó muchas reacciones entre los aficionados y los que no lo son, generando un gran eco en redes. Sobre el tema, Salinas Pliego decidió alzar la voz y dar a conocer su postura sobre la reaparición de la fiesta brava.

En medio de muchas críticas, marchas y opiniones, el empresario mexicano opto por usar sus redes como medio para difundir un contundente mensaje en el que se dirige a los antitaurinos explicando sus razones para acudir al primer cartel y solicitando un poco tolerancia para los que si son aficionados a esta disciplina.

“Hoy voy a los toros… ¿Por qué si soy un gran defensor de los animales? Porque se me da la gana, porque no nací para darle gusto a nadie, porque puedo, porque tengo muchos amigos en el medio y hay que apoyar, porque para poder criticar hay que atestiguar. Pero sobre todo, porque quiero celebrar la reapertura de la plaza México a pesar de los intentos prohibicionistas de quienes intentan coartar la libertad de las personas”, explico en sus redes.

Hoy voy a los toros… ¿por qué?, si soy un gran defensor de los animales👇🏼



Porque se me da la gana.

Porque no nací para darle gusto a nadie.

Porque puedo.

Porque tengo muchos amigos en el medio y hay que apoyar.

Porque para poder criticar hay que atestiguar.



Pero sobre todo,… pic.twitter.com/42OXiLn1nr — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 28, 2024

Igualmente, Salinas expresó su mensaje a las distintas opiniones de la gente e hizo un llamado al respeto de los gustos de las personas, argumentando que cada quien tiene el derecho de vivir sin recibir ninguna crítica sobre su gusto.

“Ahora, quiero aclarar que yo respeto por completo a quienes no quieren ir y por supuesto, jamás obligaría a alguien a ir en contra de su voluntad... Mi recomendación para quienes no quieran ir. No vaya. Haga otra cosa. Aprenda que todos somos diferentes, desiguales y pensamos distinto. Aprenda que cada persona tiene el derecho a vivir su vida de manera distinta, siempre sin afectar el “proyecto de vida del prójimo” y con respeto al derecho de los demás”, expresó.