Andrés Roca Rey desaprovecha gran oportunidad en la Plaza México

La Plaza de Toros México vivió el reinicio de las corridas de toros en la CDMX con un ambiente de claroscuros, después de una gran entrada que se vio opacada por las manifestaciones y una pobre actuación en el ruedo.

Así lo evaluó el especialista Borja Ilián, de la Agencia EFE, quien destacó la presencia de más de 40 mil aficionados en la Plaza México.

“La primera impresión que destacó es la Plaza México llena, algo que no pasaba hace mucho, eso se ve como un elemento de protesta o contestatario a la prohibición. Muchos aficionados nuevos, muchos que se acercaban por primera vez a los toros, probablemente por la prohibición, que pudo provocar un efecto boomerang”, afirmó.

Además, habló de lo ocurrido en las manifestaciones a las afueras de la Monumental, donde participaron cerca de 150 personas.

“Había cerca de 150 personas que estaban manifestándose. Ellos agredieron a los que estaban ingresando, con la mano, les lanzaban botellas de plástico, y no fue uno o dos, fueron varios. Uno de los que se considera del movimiento animalista me contestó que no compartía la violencia, ni la compartía, pero es algo contradictorio”, dijo.

Fiesta Brava Las corridas de toros regresaron a la Plaza de Toros México el domingo 28 de enero después de que la Suprema Corte de Justicia anuló una prohibición de 2022 que impedía que estos eventos se llevaran a cabo en la Ciudad de México. (Fernando Llano/AP)

Mientras que, en el tema deportivo, lanzó una crítica al ganado que se presentó en esta primera cartelera.

“En el tema meramente taurino, fue una lástima, una decepción muy grande, pero algo que se preveía porqué el ganado escogido de Tequesquiapán, durante muchos años, ha demostrado ser un ganado sin casta, fue una oportunidad desaprovechada”, afirmó.

Además, habló un poco de lo ocurrido con Andrés Roca Rey, quien dejó escapar vivo a su último toro, lo que provocó confusión entre los seguidores.

“Esto porqué había más de 40 mil aficionados, y muchos no van a entender lo que significa la fiesta taurina, pero la sorpresa fue Andrés Roca Rey se ha rajado, y en el último toro, con una plaza llena, en un día histórico, se raja y deja al toro vivo. Una cosa incomprensible de una persona profesional, pero se vio sin ánimo, sin convicción. La responsabilidad desaprovechada por no apostar fuerte con un cartel en que se desaprovecharon varias cosas”, finalizó.