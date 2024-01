¡Adiós a WrestleMania! CM Punk sufre una dura lesión durante el Royal Rumble

CM Punk (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images) (Mark Metcalfe/Getty Images)

Este fin de semana el evento Royal Rumble se encargó de emocionar a los aficionados de la WWE con un gran cartel que presentó a las mejores estrellas de la compañía en el ring. Peleas memorables dejaron la mesa puesta para el camino a WrestleMania, lamentablemente, también dejó algunas malas noticias sobre algunos que apuntaban a su Main Event en la vitrina de los inmortales.

CM Punk tuvo una participación destacada en la batalla real masculina, en donde incluso llegó a posicionarse dentro de los cuatro finalistas junto a Drew McIntyre, Cody Rhodes y Gunther. Tristemente, el oriundo de Chicago no logró ganar el encuentro y sumado a ello se reporta su lesión en el tríceps que requerirá intervención quirúrgica y una recuperación que lo priva del evento más grande de la WWE.

Según parece, el desgarre se produjo después de recibir un Future Shock DDT por parte de Drew McIntyre en el centro del ring. En las imágenes se puede apreciar como tras el impacto, el Best in the World se aleja tocando la zona afectada y con visibles dolencias.

Se cree que la lesión de CM Punk se produjo luego de este Future shock DDT de Drew McIntyre. Ahí se ve como se toca el brazo y en la esquina habla con las réferis.pic.twitter.com/3KM39w5TjW — Cuenta q te avisa cuando Roman pierda el título (@dantomasson) January 29, 2024

Todo apunta a que en el show de esta noche (Monday Night Raw), el luchador hable ante el público y revele cuál es su situación actual. Mencionar que esta no es la primera vez que Punk sufre esta lesión, ya que en el año 2022 también padeció la misma situación, quedando nueve meses en pausa por el tema de su recuperación.