“Fue difícil dejar Europa”: Gerardo Arteaga a su llegada a Rayados

A pesar de que su carrera ya se encontraba en Europa y era un convocado habitual por parte de la Selección Mexicana, Gerardo Arteaga aseguró a su llegada a Monterrey que para él regresar al futbol mexicano no es una decisión equivocada o un paso para atrás en su carrera.

Con apenas 25 años, el lateral mexicano decidió terminar su aventura por el viejo continente para llegar a los Rayados en donde todo parece indicar será un titular indiscutible desde el primer minuto.

“Para mí Rayados es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarla. Fue difícil, también la decisión de tomarla, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy muy contento de llegar a México”. “En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y, ¿por qué no? Monterrey es un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala, mal tomada”, aseguró el futbolista.

El lateral izquierdo llegó procedente del KRC Genk de la Jupiler Pro League de Bélgica donde disputó 132 partidos desde su llegada en 2020. A su llegada a la Sultana del Norte el jugador comentó que Rayados ya le seguía la pista desde tiempo atrás.

“Rayados fue el que estuvo desde el principio en la negociación conmigo, yo conozco a Rayados desde que estaba en Santos, creo que es un rival que me ha encantado siempre y sobre todo también la ciudad”, expresó el ahora futbolista auriazul.