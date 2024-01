Chicharito explota en plena entrevista: “A mí me vale madre”

El regreso de Chicharito Hernández está generando mucho revuelo dentro del gremio futbolístico, su trayectoria envidiable y su condición actual provoca una lluvia de opiniones que envuelven al delantero. Sorpresivamente, el artillero parece estar cansado de hablar sobre su rendimiento en el pasado, enfocándose en el futuro. Asi lo demostró en una entrevista en donde estalló con un contundente comentario.

Fue durante una entrevista con Claro Sports, que se le pidió a Hernández hacer un recuento sobre su camino en el viejo contienete para luego ponerle una calificación. Ante esto, el nuevo fichaje de Chivas demostró su descontento y se negó a responder, señalando que él vivió un gran momento en Europa, pero no busca evaluar su rendimiento.

“No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo y a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre. Yo por eso no estudié para pera perseguir una pelota, para no dar calificaciones. Entonces no, califíquenlo ustedes”, sentenció.

OLV NO HABÍA VISTO ESTA CONTESTACIÓN DE CHICHARITO 😂 @Chivas pic.twitter.com/TBWurC2I0v — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) January 30, 2024

Es importante mencionar que este cuestionamiento deriva de las múltiples críticas que ha recibido el rebaño por darle espacio al delantero en la plantilla a pesar de estar saliendo de una lesión. Ademas de su paso por el futbol de Europa en donde, para algunos, dejó mucho que desear, incluso habiendo portado las camisetas de clubes de la elite del futbol.