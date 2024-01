“Me faltó al respeto de una forma humillante”: Joao Rojas explota contra Tano Ortiz tras su salida de Rayados

La polémica estalló con la salida de Joao Rojas de Rayados al filtrarse un mensaje de despedida del jugador ecuatoriano con el plantel en donde aprovechó para insultar y arremeter en contra de Fernando Ortiz, actual entrenador albiazul.

La relación entre el club y el futbolista terminó caliente al rescindirle el equipo el contrato al jugador sudamericano borrándolo del club por no aceptar ninguna oferta y negarse a salir de buena manera.

En el mensaje, se lee el rencor y el enojo que le tiene Joao al Tano Ortiz dejando en claro que fue el estratega el que orillo su salida de equipo cuando aún tenia contrato vigente.

“Hola. Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares”, comienza el mensaje de Joao Rojas.

“Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo en el camerino. Que bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo, los quiero y que Dios los guarde siempre”, finalizó.

El jugador ecuatoriano tiene prácticamente cerradas las puertas del futbol mexicano por la forma que salió del club albiazul, por lo que su futuro será en otro futbol ajeno a la Liga MX.