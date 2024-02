¿Por qué Santi Giménez no fue al Mundial? Scoponi se sincera tras fracaso del Tri

El fracaso en Qatar 2022 sigue resonando en el fútbol mexicano, y ahora fue el exauxiliar del Tata Martino, Norberto Scoponi, quien dio detalles de lo ocurrido. En entrevista con David Medrano, el exseleccionado argentino habló sobre lo ocurrido con varios jugadores clave, como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Héctor Herrera.

“Nosotros llegamos bien los primeros partidos, pero en el Mundial no llegamos bien; llegamos con lesionados, con gente que era pesada, y no llegaron bien físicamente, como Herrera, Jiménez que venía golpeado, Funes Mori que también venía golpeado y en la etapa final venían disminuidos físicamente. Y eso que Herrera había trabajado en el CAR solo para llegar bien. Cuando son partidos tan seguidos, el cuerpo se resiente si no estás bien. No llegamos bien física ni mentalmente por la cantidad de lesiones que venían de fuera”, afirmó.

Además, habló del tema en específico de Raúl Jiménez y Jesús Corona rumbo a esta Copa del Mundo.

“Raúl decía que llegaba, pero era algo difícil que llegara bien. Tenía lo que tenía, pero no se le veía bien físicamente, tardaba en reaccionar o en hacer las cosas que tenía que hacer; ahora ya se ve bien. Tecatito era muy difícil que llegara bien en el físico; ahí estaba queriendo llegar. Era un buen grupo, pero ahora hay una nueva camada”.

También reveló los motivos por los que no se contempló a jugadores como Santiago Giménez, Érik Sánchez y Diego Lainez para esta Copa del Mundo.

“Lo que pasa es que se habla mucho del Chaco, pero no jugaba mucho en Cruz Azul. El que le daba juego era Gerardo. Y todos hablan después del Mundial cuando se fue, pero nadie habla de cómo Gerardo lo llevaba a la Selección. Porque había más 9 que jugaba, pero él llevaba a Chaquito Erick Sánchez; había que decidir, por Erik Gutiérrez. Y veíamos el tema del físico para competir. Para ir a chocar con Polonia, era mucha diferencia. Lainez no recuerdo qué pasó”.

También lanzó una crítica para los jugadores que perdieron el control en la fase de grupos.

“Nosotros pensamos que podíamos dar un mejor papel. No teníamos que pelear por el quinto partido, pero el fracaso fue perder ante Argentina. Lo importante no era el quinto juego; era el segundo, algo que debían entender los jugadores”, dijo.

¿Quién es Norberto Scoponi?

El Gringo es un exfutbolista argentino que tuvo experiencia en su país y en México. Fue el auxiliar de Gerardo Martino durante el proceso de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tras la salida del Tata, fue parte del cuerpo técnico de Carlos Morales en Atlético Morelia.