¡Se retan a golpes! Mario Carrillo y Ramos Rizo protagonizan picante discusión en vivo

Las mesas de análisis luego de una jornada en el futbol mexicano suelen estar llenas de polémica y pequeñas discusiones que luego de unos minutos terminan sin mayor problema, pero de vez en cuando hay disputas que escalan generando mucha tensión en los presentes. Este fue el caso del intercambio de palabras de Mario Carrillo y Felipe Ramos Rizo en un espacio de ESPN.

Fue durante la más reciente emisión del programa Futbol Picante, que Carrillo y Ramos encendieron las alarmas con una acalorada discusión que casi se va a los golpes. En el plato los analistas y el exsibante se encontraban hablando del juego de América vs. Monterrey, mismo en el que a criterio de Rizo hubo un mal desempeño arbitral.

En primera instancia, el exárbitro señaló una jugada en la que a Diego Valdés se le tuvo que haber marcado un penal a favor y posteriormente habló sobre la amonestación que recibió Igor Lichnovsky. Esto fue algo que no agradó a Carrillo, quien cuestionó su criterio y arremetió argumentando que si hubiera jugado futbol tendría otra visión.

“Si jugaran un poquito de futbol los árbitros, un poquito, verías lo que hizo Lichnovsky en la jugada”, menciono.

La pelea de Mario Carrillo y Felipe Ramos Rizo en Futbol Picante, casi se agarran a golpes JAJAJAJApic.twitter.com/2E0t4D945q — Roberto Haz (@tudimebeto) February 4, 2024

La respuesta de Ramos fue tajante preguntando para qué quería que jugara, a lo que completó el estratega contestó “para que tengas más criterio”. A partir de ese momento la discusión se desató y fue incrementando hasta retarse en plena transmisión, teniendo que intervenir los compañeros para calmarlos.

“El criterio lo debes de tener tú, yo no necesito jugar futbol, nunca lo necesite. No seas irrespetuoso, pelado, no me faltes al respeto y ten cuidado”, contestó Ramos Rizo. Mario Carrillo no se quedó atrás y sin dudarlo respondió “ven para acá, ven acá. Estás muy lejos”.