“Este no es el Mundial de México, era el de Estados Unidos”: León Lecanda

La Copa del Mundo 2026 ha generado reacción después de que México tendrá la sede de la inauguración, pero con solo 13 encuentros, queda la sensación de que solo Estados Unidos compensó un poco tanto al país, como a Canadá, para organizar este torneo.

En entrevista con Publimetro, el periodista León Lecanda de ESPN analizó la importancia de que México reciba más partidos, aunque destacó que no se debe olvidar que esta Copa siempre fue para los Estados Unidos.

“Son 104 partidos y México tendrá 13 encuentros, lo que resultó una buena negociación por la Federación Mexicana de Futbol. No hay que obviar, y debemos recordar que este no era el Mundial de México, era el de Estados Unidos y por la buena relación en Concacaf con Canadá y con México, la US Soccer le dio un bloque de partidos a los dos países. Que la FMF reciba el partido inaugural, además de tres partidos de eliminación directa, en el Azteca y en el BBVA. Además de los cuatro encuentros de grupos en el Akron y los tres juegos en cada estadio, me parece maravilloso”.

Al igual que dejó en claro que espera que el Coloso de Santa Úrsula esté listo para el primer duelo.

“Ojalá el Estadio Azteca esté listo, a tiempo, remodelado completamente para poder albergar de una gran manera la inauguración de la Copa del Mundo, el 11 de junio del 2026. Muchos aficionados actuales, en 1986, aún no habían nacido, y no han visto una Copa del Mundo en su país, y eso le puede dar un gran realce a México”.

León Lecanda también declaró que no se debe pensar tan a futuro con el proceso de Jaime Lozano, ya que debe superar las pruebas de este año si quiere estar en la Copa del Mundo.

“La presión de Jaime Lozano no está en 2026, ahora está en este 2024, en ganar la Liga de Naciones, un torneo que se le ha negado al Tri. Además de tomar revancha en la Copa América, respecto a la edición del 2016, donde México recibió esa desastrosa goleada, la peor derrota en su historia. La presión para Jimmy viene este año, y si no tiene un buen 2024, yo ni siquiera pensaría que Lozano llegue como técnico de la Selección para el 2026. La preparación debe ser muy consciente, por qué no hay eliminatoria, o partidos oficiales. Este 2024 es un año bisagra para el futuro del futbol mexicano”, dijo.

Chicharito es una esperanza para Chivas

Mientras que, a nivel local, Lecanda afirmó que equipos como Chivas han mostrado irregularidad en el inicio del torneo.

“Un tanto irregular, sobre todo San Luis que llegó a semifinales en el torneo anterior y Chivas fue un equipo competitivo que llegó a una final hace menos de un año, pero ahora deben adaptarse a la forma de juego de Fernando Gago. La vara está alta para ambos equipos, y yo creo que la expectativa alrededor de Chicharito le va a dar un impulso especial”, dijo.

Al igual que dio su evaluación sobre la incorporación de Javier Hernández al Rebaño, donde lo ve como una luz de esperanza. “Chicharito es una leyenda. Una cosa es Javier Hernández a nivel personal, como se expresa o de su vida diaria, y otra es el jugador. Es uno de los futbolistas más grandes que ha dado el país. Y la huella se ha mostrado con el recibimiento. Representa una luz de esperanza para Chivas”, dijo.