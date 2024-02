Acusan a Canelo Álvarez de tener secuestrados los cinturones

Los reclamos para Canelo Álvarez y sus siguientes rivales en el 2024 continúan, después de que el padre de David Benavidez afirmó que el mexicano tiene secuestrado los cinturones de las 168 libras.

En entrevista con el portal Izquierdazo, el señor José Benavidez afirmó que incluso buscan que David suba a 175 libras en caso de que Saúl Álvarez no firme la pelea con su hijo en este año.

“Estamos muy contentos ahorita en las 168 libras, (pero) si me ofrecen la pelea después del que gane de Beterbiev con Bivol, si nos llegaran a ofrecer esa pelea y se pudiera hacer brincamos a las 175 sin ningún problema”, afirmó.

Además, el padre del campeón interino de peso supermediano aseguró que espera poder pelear por esos títulos cuando deben de estar secuestrados.

“Si no pues nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar”, dijo.

Benavidez David Benavidez mostró su potencia ante el estadounidense (John Locher/AP)

Incluso, José Benavidez dijo que buscaría que David Benavidez se enfrente al ganador entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

“Al que sea en las 175 libras. Yo creo que los más peligrosos son Beterbiev y Bivol. Ahí estaba el Zurdo Ramírez, pero ya se fue a crucero, nos hubiera encantado pelear con él también”, agregó José Sr. “Pero la verdad no estamos para escoger, no queremos escoger, queremos darles las mejores peleas, entonces la verdad que no importa, lo que importa es quién quiere pelear con David Benavidez”.

David Benavidez es el actual campeón mundial interino de las 168 libras del CMB y viene de su última contienda el 25 de noviembre del 2023, cuando noqueó a Demetrius Andrade.