Poncho De Nigris explota contra la People’s League: “No voy a tirar mi dinero para que crezcan”

En recientes días el nombre de Poncho De Nigris se ha vuelto tendencia debido a la polémica que protagonizó en la primera fecha de la People’s League luego de la derrota de su equipo en la primera jornada a manos de la Gambeta por marcador de 7-2. El presidente de Tanos FC se encargó de cuestionar el físico de sus jugadores y Tras ello, vuelve a salir ante cámaras con un contundente mensaje sobre la competencia.

Fue mediante su canal YouTube que el influencer decidió responder al Gansito Riquelme, uno de los jugadores que se sintió aludido por sus palabras y que renunció en una transmisión en vivo. Con contundencia, De Nigris inició diciendo que el trabajo que se hacía era bastante complicado para los presidentes.

“Los equipos no están parejos. La Gambeta tiene 6 jugadores profesionales de la Selección Mexicana de los que llegaron al Mundial. ¿Qué no salieron al draft muchos de esos jugadores? Quién sabe por qué. Entonces cuál es el atractivo de la liga, como podemos competir contra una Gambeta. Yo quiero enfocarme en la liga para que crezca, pero cuál el modelo de negocios. Nosotros invertimos tiempo, dinero y esfuerzo para que ustedes ganen y nosotros no”, comentó.

De igual forma, aseguró que esta crítica era con la intención de buscar mejoras en el proyecto, haciendo especial énfasis en la repartición desigual de jugadores y la regla del descenso, misma que podría afectar directamente en los acuerdos de patrocinadores.

“Con la regla del descenso yo supe que mi equipo no podía competir porque hay jugadores con sobrepeso. Yo no gano ni por patrocinadores. ¿Me estás ofreciendo tener una franquicia para después irme al descenso y quedar fuera?, ¿qué le digo a los patrocinadores?... Sé que hay un argüende por los comentarios que hice. La gente quiere ver espectáculo, quiere un América vs. Guadalajara, pero si uno va en último, ¿cuál es el atractivo?”, aseguró.

Para finalizar, el aún presidente de Tanos FC decidió poner un ultimátum a la liga de un mes, declarando que trabajaría duro para hacer brillar a su equipo, pero que, por el contrario, esperaría que la competencia mejore algunas cosas de la organización si no estaría fuera.

“Se va a trabajar en lo físico. Si quieren que siga en la liga le voy a dar un mes a mis jugadores, al cuerpo técnico y a la liga para que mejore. No voy a seguir tirando dinero de mi bolsa para que ustedes crezcan”, finalizó.