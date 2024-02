“Se siente una vibra rara”: Ana Lago estalla contra el regreso de Macky al Exatlón

El regreso de Macky González a las tierras del Exatlón no dejó buenas sensaciones en el equipo rojo, principalmente a Ana Lago, quien durante el programa de este 6 de febrero expresó su inconformidad contra la integrante del equipo azul.

Resulta que la Amazona ya se encuentra apoyando a sus compañeros pese a que todavía no puede participar en los circuitos debido a que se encuentra recuperándose de su lesión en la pierna derecha.

Dicha situación generó molestia en la gimnasta mexicana, pues aseguró que el retorno de Macky le genera una energía pesada al equipo rojo.

“Creo que esas dos semanas que estuvo fuera, no solo se recuperó de su pierna, de su cortada, también se recuperó de su garganta. Yo no sé cuál es su plan, creo que no va a estar compitiendo y lo único que va a estar haciendo es gritar”, comenzó diciendo Ana Lago.

“Ella puede seguir gritando si eso le da paz… nada más que sí, todos sentimos esa vibra media rara en el equipo azul cuando ella regresó. O sea, todos estábamos muy tranquilos, muy pacíficos y ya esta noche sí se sintió esa presencia, esa vibra que no va con mi vibra, es un poco incómoda”, añadió.

Por su parte, Macky dejó en claro que no se enganchará con la integrante de los rojos, pues aseguró que ella seguirá apoyando a su equipo independientemente de las críticas.

“Me están preguntando que qué sucedió en la banca. Ana me reclamó al apoyar a Fernanda. No sé qué espera si es de mi equipo, no sé qué quiere, no la voy a apoyar si no es de mi equipo”, señaló.