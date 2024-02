‘San Francisco puede acabar con la dinastía de Chiefs’: Bryant Young, leyenda de 49ers

El Super Bowl LVIII será sede de una espectacular batalla cuando los San Francisco 49ers intenten derrocar a los campeones Kansas City Chiefs en Las Vegas, una hazaña que ve posible la leyenda de la NFL Bryant Young.

El integrante del Salón de la Fama de la NFL y campeón del Super Bowl con San Francisco en 1995, platicó en exclusiva con Publimetro sobre el encuentro donde espera un gran choque, además de que dio las claves para que San Francisco pueda levantar su sexto título en su historia ante Patrick Mahomes y compañía.

Con tu experiencia ¿Cómo debe pesar la defensiva de San Francisco para detener a Patrick Mahomes y compañía?

— La defensiva necesita presionar a Patrick Mahomes. Necesitan asegurarse de no permitirle que se escape y extienda las jugadas con sus piernas. Tienen que llegar a él. Tienen que derribarlo y golpearlo. Es crucial presionarlo en sus lanzamientos y contenerlo en el bolsillo. No pueden permitirle correr y moverse porque cuando lo hace, es muy bueno para avanzar con el balón por el campo y para obtener una mejor posición en el campo de juego, lo que permite a los receptores tener más oportunidades. También deben hacer un gran trabajo a nivel terrestre y detener la carrera. Deben jugar bien, dar un gran esfuerzo en defensa y jugar juntos. Creo que sacarle el balón unas cuantas veces durante el partido, los ayudará a ganar el juego.

¿Quién debe ser la pieza clave para 49ers en el último juego de la temporada?

— Bueno, creo que colectivamente van a jugar bien juntos. Tendrán que presionar mucho por el exterior, con Nick Bosa y Chase Young presionando y con Arik Armstead y DeAndre Hargrave. Solo tienen que trabajar juntos como un frente. No sirve de nada si están teniendo éxito en sus embates por los laterales y no empujan la bolsa hacia el quarterback. Así que deben hacer un gran trabajo convergiendo y manteniendo a Mahomes en la bolsa y ser disciplinados en los espacios para no permitir que los corredores recorran cinco o más yardas. No se deben permitir carreras explosivas para tener posibilidades.

Kyle Shanahan ¿Cómo puede superar que ha caído en dos juegos por el Vince Lombardi tras perder la ventaja en ambos enfrentamientos?

— Creo que este escenario ya le es familiar, lo que ayuda, pero, en el fondo de su mente, no creo que Kyle esté preocupado por eso en ese momento. Y siempre y cuando él haga un gran trabajo llamando las jugadas y ejecutando el ataque. Estoy emocionado por él de que esté de vuelta aquí y espero cruzar los dedos para que pueda ganar uno para él, porque desde luego, la tercera es la vencida.

Bryant Young Bryant Young fue clave en el último título de San Francisco 49ers (Robert B. Stanton/Getty Images)

¿Qué tanto pesa para Brock Purdy el cargar con el apodo de ‘Mr. Irrelevant’?

— Lleva con orgullo ser la última selección del draft, el Sr. Irrelevante. Es un tipo tan humilde y siempre les digo a los niños jóvenes cuando hablo con ellos, siempre les hablo sobre la oportunidad que Brock tuvo. Una oportunidad y ya, sea que fuera la primera ronda o la primera selección o la última selección, tiene una oportunidad y está haciendo lo mejor posible con lo que tiene frente a él.

Muchas personas piensan que es una gran historia cuando miras. No darle mucha oportunidad a un tipo y luego que este impresione a todos con su talento y poner a tu equipo en una posición para ganar.

Él está asumiendo ese papel. Cada vez que eres quarterback y tienes un entrenador en jefe y un equipo que ha sido evaluado en poco tiempo puedes mirarlos y decir, es una gran oportunidad.

AP (Mark J. Terrill/AP)

En caso de que Kansas City obtengan el triunfo ¿Pueden ser considerados como una dinastía en la NFL?

— Han tenido una gran racha durante un período de tiempo. Y miras a equipos como Nueva Inglaterra, los seis Super Bowls que ganaron Tom Brady y Bill Belichick juntos y vez que esos son una dinastía única y nosotros solo esperamos obtener un pedacito de esa acción. Y ganar un Super Bowl para ellos puede ser clave para la organización, pero nosotros esperamos que no sea una dinastía que se esté creando y que podamos quitarles ese título.

Bryant Young Bryant Young fue clave en el último título de San Francisco 49ers (Nick Cammett/Getty Images)

¿Cómo piensas que Andy Reid planeará la ofensiva de Kansas City para este encuentro?

— Es un estilo muy definido, un estilo ofensivo como el que se da en la Costa Oeste, ha hecho un gran trabajo a lo largo de su carrera. Va a haber algunas sorpresas en algunas de las cosas que hacen en la ofensiva, una especie de elemento sorpresa, pero creo que en defensa San Francisco tiene que hacer un gran trabajo siendo disciplinados en la cobertura, estando casados con detener la carrera y simplemente asegurándose de tener control del balón y del tiempo. Habrá un truco o dos, pero tienen que hacer un gran trabajo. Solo asegurándose de mantener la disciplina en los extremos y tener control visual.

¿Cuál es tu pronóstico para el Super Bowl LVII?

— No puedo dar un marcador, pero creo que lo que definirá este encuentro es quién gane la batalla de las pérdidas de balón y Brock Purdy hará un trabajo absolutamente increíble actuando en el escenario más grande con un gran elenco de apoyo en ataque y todos los chicos en defensa y equipos especiales, así que confío que San Francisco se quede con el triunfo.

Datos

29 años del último titulo de San Francisco 49ers en la NFL

2da ocasión en que 49ers y Kansas City se enfrenten en un Super Bowl

¿Quién es Bryant Young?

El tackle defensivo realizó toda su carrera en San Francisco 49ers, desde 1994 hasta el 2007. Disputó 208 partidos además de ser campeón con 49ers en la edición XXIX. Fue elegido en cuatro ocasiones al Pro Bowl y es parte del Salón de la Fama, tanto del equipo, como de la NFL. Fue inducido en 2022.