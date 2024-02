Peláez no se arrepiente de llamar “estúpido” a Faitelson

Ricardo Peláez protagonizó hace unos años, junto a David Faitelson, uno de los momentos más recordados de la televisión deportiva, cuando en un programa de debate de ESPN se enfrascaron en una fuerte discusión. Ahora el exfutbolista afirma que no se arrepiente de llamar “estúpido” al periodista.

“Perdí la cabeza y le dije estúpido a David Faitelson. No me arrepiento. No dije ninguna mentira”, señaló el ahora analista en entrevista con el Escorpión Dorado.

Peláez Linares llamó “estúpido” a Faitelson en febrero del 2018, durante su participación en el programa Futbol Picante, porque David le aseguró que Miguel Herrera negoció su salida del América para que el tomara el cargo de entrenador, a lo que Ricardo le respondió “eres un estúpido”.

Durante la plática con el youtuber, el exseleccionado mexicano recalcó que perdió el control ese día. “David tiene un personaje, también, es una gran persona. Me enganché” y agregó “Él no sabía quién soy yo, yo no dejó que me insulten. A mí me ha costado todo lo que he hecho, y tampoco permito que se metan conmigo de esa forma”.

Ricardo Peláez también contó que todo se solucionó sin mayor problema. “Bajamos y se arregló el asunto. Siempre queda uno caliente, pero no es la forma de arreglar las cosas. A golpes, no”.

Ver a partir a partir del 13:18