¿Mahomes será considerado leyenda si gana el Super Bowl? Esto opinan los especialistas

El Super Bowl LVIII será un duelo de experiencia contra juventud entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, pero los especialistas de ESPN aseguran que la balanza se ve ligeramente inclinada a favor de los actuales campeones.

En primera instancia, Pablo Viruega considera que Mahomes está en camino a convertirse en una leyenda en la NFL. “Gane o pierda, está en camino de ingresar al Salón de la Fama debido a sus números, liderazgo y logros, a pesar de su corta edad. Puede sentarse en la mesa de los grandes”.

Eduardo Varela Eduardo Varela será parte de la mesa de análisis del Super Bowl LVIII en ESPN (Joe Faraoni/Joe Faraoni)

Mientras que Eduardo Varela evalúa que la presión puede pesar sobre Brock Purdy ante un experimentado Mahomes. “La clave puede pesar en los quarterbacks, ya que de un lado está uno de los mejores, contra un quarterback que se ha visto nervioso en las primeras mitades, pero ahí es donde los jugadores más experimentados deben tomar ese papel”.

Al igual que el analista asegura que no se necesitan los anillos del Super Bowl para ser considerado el mejor. “Dan Marino está en la mesa de los grandes sin ganar un SB, pero Bradshaw tiene varios anillos y no está. Mahomes no necesita ganar SB para ser considerado uno de los mejores. Es un juego que a veces cansa, pero en este momento es el mejor y no hay discusión”, aseguró Eduardo Varela.

John Sutcliffe John Sutcliffe será parte de la mesa de análisis del Super Bowl LVIII en ESPN

John Sutcliffe asegura que el legado de Chiefs podrá quedar marcado con un triunfo este domingo. “Para ser una dinastía, Kansas debe ganar el domingo. La gran diferencia para los Chiefs es que tienen a un privilegiado, con el que se sacaron la lotería, mientras él no se distraiga. Él cambió a la franquicia”.

Además, Ciro Procuna dejó en claro que el head coach de San Francisco 49ers Kyle Shanahan tiene la experiencia suficiente para poderse llevar el Vince Lombardi. “Parece tener una tendencia a la baja para remontar partidos en el último cuarto. Es un tipo inteligente y tiene la mejor oportunidad de ser campeón”.

Ciro Procuna Ciro Procuna será parte de la mesa de análisis del Super Bowl LVIII en ESPN

Al igual que Pablo Viruega destacó la aparición de Taylor Swift en el Super Bowl LVIII. “Es un ganar-ganar. La Liga aprovecha esta relación de uno de los jugadores más importantes en su posición en uno de los equipos más importantes y ella es una gran estrella y que tiene un gran impacto en un gran sector de la sociedad. La NFL le ha sacado un provecho y ella llega a otro público. Lo vimos en el último Super Bowl, con grandes estrellas en Los Ángeles y eso no opaca lo que sucede en el emparrillado”, dijo.

Al igual que apuntó a que Christian McCaffrey tendrá un papel protagónico en el duelo sobre Isaiah Pacheco. “McCaffrey debe ser clave si San Francisco quiere ser campeón. No le quito mérito a Pacheco, pero Kansas City puede tener otros elementos que también pueden ser clave para este equipo”.

Sutcliffe también afirmó qué, en este tipo de encuentros, los experimentados son los que se llevan el trofeo a casa. “El apoyo del público puede ser clave para San Francisco, para que no caiga la presión sobre Brock Purdy y para que él se convierta en un QB élite. Aunque la experiencia nos dice que los viejos lobos de mar siempre se llevan este partido”.

Cabe mencionar que esta mesa de analistas será quien transmita el Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, al igual que ESPN y Star + contará con la transmisión completa del show de medio tiempo, a cargo de Usher.