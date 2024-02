“Todos odiamos jugar a las 12, es lo peor que hay”: Eduardo Salvio

Pumas se ha caracterizado por jugar sus partidos de local a las 12 del día, cuando el sol está en su máximo esplendor en la capital del país y este 9 de febrero, Eduardo Salvio expresó su inconformidad por esta situación.

Fue en conferencia de prensa previo al duelo ante Puebla, donde el Toto dejó en claro que a ningún futbolista del plantel le gusta jugar al mediodía.

“Para mí lo peor es jugar a las 12. Me acostumbré a la altura, pero jugar a las 12 no es bueno. Todos odiamos jugar en este horario. No sé por qué lo hacen”, mencionó.

Incluso, el atacante argentino dejó en claro que, pese a lo que muchos pensaban, no representa ningún tipo de ventaja para los universitarios.

“No sacamos ventaja, No sé si esto lo maneja el club o la liga, pero espero que más adelante nos saquen de estos horarios porque a ninguno le gusta jugar al mediodía”, añadió.

Sobre su buen arranque del torneo, Eduardo Salvio pidió que no se califique su desempeño por el número de goles, sino por su aporte en el ataque, pues en sus propias palabras, nunca ha sido goleador, ya que no es centro delantero.

“Estoy contento con el presente. No quiero, ni me gustaría que tomen mi trabajo por hacer goles. Nunca en mi carrera fui goleador y no es que no quiera serlo, pero nunca lo fui y no me gustaría que la gente diga que ‘Toto está bien porque hace goles’. Estoy contento porque me siento bien físicamente, anímicamente y en lo personal, vivo un lindo momento”, sentenció.