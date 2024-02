“Con los resultados hablo”: Osmar Olvera manda dardo a la Conade tras falta de apoyo

El conflicto entre la Conade y los deportes acuáticos continúa dejando sin apoyo a los atletas mexicanos, aunque el clavadista Osmar Olvera afirma que él sigue hablando con resultados a espera de poder recibir recursos rumbo a París 2024.

En charla con los medios tras su llegada de Doha, Qatar, el clavadista tapatío reclamó la falta de becas afirmando que aún se podrían tener mejores resultados en cada disciplina.

“Yo creo que ya hablé en la alberca, creo que era lo que teníamos que hacer. Todos dimos otro gran papel en este Mundial. No me quiero meter en esas cosas, yo ya hablé en la alberca y quiero seguir entrenando para hablar con resultados”, dijo.

"Con los resultados que he tenido es como hablo, sigo esperando que se solucione el tema de las becas", asegura Osmar Olvera por el mensaje donde le pide a Conade el regreso de la beca

El atleta de 19 años también aseguró que después de la felicitación en redes “no le han dicho nada” por parte de la Conade, tras no recibir una beca desde hace más de un año.

Además, Osmar Olvera asegura que en este momento se encuentra recibiendo apoyo por parte de los patrocinadores, aunque aún espera que existan aún más recursos.

“No ha afectado la falta de apoyo, los resultados están, ni pensar en lo otro, no podemos hacer nada. Los atletas, lo único que podemos hacer es entrenar y dar resultados, hasta ahora no ha afectado, creo que no lo hará, en general todo el grupo se concentra en entrenar y dar resultados”, finalizó.

Osmar Olvera, de 19 años, consiguió dos medallas (oro en trampolín de 1m y bronce en 3m) en el Campeonato Mundial de Doha, Qatar, con lo que se convirtió en tetramedallista en Copas del Mundo.