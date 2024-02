‘Jaime Lozano no es el técnico ideal para esta Selección’: Javier Alarcón

La Selección mexicana se encuentra en un mar de incógnitas rumbo al Mundial 2026 bajo el mando de Jaime Lozano, pero algunos analistas no ven tanto optimismo acerca de este proceso como Javier Alarcón, que aseguró que Jimmy no estaba listo para un proceso tan complicado.

En entrevista con Publimetro, el nuevo analista de la cadena ESPN platicó sobre la actualidad del Tri rumbo a la Copa Américas, además de otros temas del futbol mexicano como la actualidad del Cruz Azul en este Clausura 2024.

¿Cómo has visto la temporada de Cruz Azul en este Clausura 2024?

— Estoy feliz con Cruz Azul. Hace mucho que no se veía una propuesta de un equipo que se mata en la cancha, que busca hacer un gol y va por el segundo, y sigue buscando el tercero y el cuarto. Este cambio de actitud es refrescante. No sé si les alcance para ganar, pero al menos no veremos el triste desempeño que tuvimos el año pasado. Apuesto a que quedarán entre los seis primeros. Esperemos que la llegada de Toro Fernández no arruine los planes y que traigan a otro jugador. Es importante dar oportunidades a los jóvenes, pero también es necesario reconocer que en este momento no son la solución, sino un complemento. Ojalá que Anselmi se quede tres o cuatro años más en el equipo.

¿Qué le ha faltado a la Máquina para poder trascender, como lo hizo en 2021?

— Estabilidad. Se atascaron en ese aspecto y comenzaron a vender y comprar jugadores sin considerar la etapa del equipo. Cuando pierdes a un jugador, deberías tener su reemplazo listo para mantener el rendimiento. Ahora deben pensar no solo en este torneo, sino en los siguientes, con jóvenes que puedan estar en uno o dos años. Por ejemplo, Alí Ávila es canterano de Monterrey, lo prestan a Pumas y debuta con dos goles. Este es un trabajo de inteligencia deportiva.

Cruz Azul 3-0 Atletico San Luis

¿Qué opinas sobre el nuevo proceso de la Selección mexicana bajo el mando de Jaime Lozano?

— No soy optimista. Creo que Jaime Lozano no era el técnico ideal para esta coyuntura. Debería haber sido alguien más experimentado, alguien preparado para una situación donde no hay eliminatorias. Jaime está en proceso de aprendizaje y evolución. La Selección mexicana necesitaba una visión diferente, un técnico de mayor envergadura. A Martino lo dejaron hacer lo que quiso, no hubo control. Creo que la táctica en México necesita un técnico de otro nivel. Admiro mucho a Jaime Lozano, pero parece que su ciclo debió comenzar en 2030 y ahora debería estar acompañando a otro técnico de mayor envergadura, ya sea nacional o extranjero, que le daría otra perspectiva al potencial del futbolista mexicano.

¿Cuál es tu evaluación para la Copa América?

— Soy un poco pesimista, porque veo a otras selecciones como Ecuador, Colombia o Uruguay, que exportan jugadores y tienen figuras importantes en distintas ligas, mientras que nosotros tenemos más llegadas que salidas, como los regresos de Andrés Guardado, que nos quieren regresar a Jorge Sánchez, y nos estamos quedando con pocos representantes. Necesitamos dejar salir a nuestros jugadores y dejar de inflar los precios para tener una mejor Selección.

Jaime Lozano dirigirá su primer Mundial en 2026.

¿Qué opinas sobre los jugadores mexicanos que continúan su carrera en Europa, como Orbelín Pineda o Rodolfo Pizarro?

— Hay que considerar la edad que tienen. Esto que está pasando con ellos debió suceder cuando tenían 19 años, pero en el fútbol mexicano se retrasan los procesos. Además, en Europa, cuando preguntan por los precios de un jugador mexicano, piensan que pueden conseguir a otro jugador de otra nacionalidad por un costo menor.

¿Cómo evalúas la reducción del número de técnicos mexicanos en la Liga MX?

— Nacho Ambriz tiene un respaldo de un título, algo que Jaime Lozano no tiene, ya que estuvo solamente en Necaxa y en Querétaro. Sí, Jaime tiene la medalla olímpica con límite de edad, que no le quita méritos, pero Nacho está un escalón arriba. En el tema de los banquillos, hay muchos extranjeros que venden humo, que hablan bonito y eso les ayuda a ser elegidos. Hay poca paciencia para el técnico mexicano, pero también hay un rezago del técnico joven mexicano en táctica. Si comparas el examen de entrenador de la Liga MX con el de la Premier League, verás la diferencia. El técnico mexicano se ha quedado en su zona de confort.

¿Cómo te sientes al llegar a ESPN como nuevo refuerzo?

— Me siento muy contento y motivado, porque hay un grupo de legendarios y muy valiosos comentaristas. Hay diversas perspectivas y experiencias. Se va a poner interesante, siempre dentro del marco del respeto. No creo en la polémica fabricada, donde tienes que gritar para captar la atención de la gente. He trabajado con casi todos, como Hugo Sánchez, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco y Jorge Pietrasanta, así que la alineación de aquellos tiempos no estaba nada mal conformada.

¿Qué significa para ti compartir micrófonos con José Ramón Fernández, con quien competiste durante mucho tiempo en televisión?

— Es una experiencia enriquecedora. Tuve la oportunidad de trabajar con Fernando Marcos, el Mago Setién, Ángel Fernández, Toño Andere, Jorge Sonny Alarcón, y ahora trabajo con José Ramón. Hay mucho que aprender de él y de todos los colegas. Es una etapa para aportar y seguir creciendo.

¿Por qué decidiste unirte a ESPN?

— Me buscaron desde hace tiempo, me invitaron y me insistieron. En las empresas en las que estuve fui feliz, pero en Imagen sentí que no tenía tanto espacio, ya que solo salía con Ciro. Aquí en ESPN hay más espacio para aportar ideas dentro del marco del respeto. Al final, lo importante es elevar los argumentos y no alzar la voz.

¿Qué aportarás a los proyectos en los que participes en ESPN?

— Conozco la industria por dentro y por fuera, he manejado muchos temas y creo que tengo una perspectiva general que puede resultar interesante para la audiencia. Además, intento aportar de manera original. En las mesas de discusión no se debe repetir y la gente valora esa autenticidad. Queremos que el programa sea energético y que los espectadores se sientan más informados para formar su propio criterio.

¿Qué mensaje le darías a los lectores de Publimetro?

— Que sean más exigentes con el producto que consumen, que sepan dónde y en qué invierten. Es muy triste lo que está pasando en los estadios, donde la violencia se ha apoderado de los recintos. Como cliente, debes pedir a la FMF que te cuide. El Fan ID no está funcionando y no se ve la seriedad de la Federación, que se ha mostrado muy laxa en los últimos años.