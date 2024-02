“Canelo vs. Charlo no es una pelea atractiva”: Jaime Munguía

La próxima pelea de Canelo Álvarez ha generado decenas de reacciones en la comunidad boxística incluyendo la de uno de los posibles contendientes, el tijuanense Jaime Munguía.

En entrevista con el canal ProBox TV, el campeón plata de peso supermediano del CMB afirmó que la posible contienda entre Saúl Álvarez y Jermall Charlo parece no ser tan atractiva para el público, debido al nivel mostrado por Jermell en el mes de septiembre.

“Yo pienso que ya como lo hizo como uno de los hermanos, no es una pelea atractiva para el público por qué son gemelos y la gente los va a confundir. La primera pelea no fue buena, pero creo que esta no vendería o no tendría los resultados que Canelo querría tener”, afirmó.

Por otra parte, Munguía apuntó a que ya tuvo pláticas para poder verse con el tapatío en un futuro.

“Hemos tenido pláticas con gente de Canelo, pero en caso de que no se cierre esta pelea, vamos a buscar lo mejor para mi carrera. Queremos pelear contra el mejor de la división. En caso de que no, podemos buscar a Benavidez o incluso a Charlo en 168 libras. Me siento listo para enfrentarlo”, dijo.

Al igual que Jaime Munguía apuntó a que, en su última pelea con John Ryder, consiguió ganarse aún más el respeto del público de cara a una posible oportunidad por el título mundial.

“Yo pienso que, desde la pelea pasada, nos hemos ido ganando el respeto de la gente y con esta última lo hicimos un poco más, para seguir demostrando que estamos en buen nivel. Yo creo que ha sido de mis mejores actuaciones, tuve una de mis mejores preparaciones y me sentí muy bien en esta pelea”, aseguró.

Jaime Munguía, con un récord de 43-0 y 34 nocauts es el actual campeón plata del CMB de las 168 libras, además del retador número 1 por la OMB en esta división.