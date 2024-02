Peolple’s League arranca su jornada 3 con reglas especiales por el día del amor y la amistad

El balón vuelve a rodar en la People’s League para una nueva jornada de emociones. La Liga de Todos tendrá actividad en una fecha importante del calendario y debido a ello han decidido implementar nuevas reglas que prometen cambios significativos en el juego, apuntando a resultados interesantes que cambiarán la tabla general de la competencia.

Así como todas las jornadas, serán cinco encuentros los que harán vibrar las pantallas de los espectadores, pero uno de los aditamentos más importantes que se podrán vivir en la competencia los días 13 y 14 de febrero son las nuevas dinámicas que se darán antes y durante el encuentro, haciendo olvidar el llamado ‘minuto del diablo’.

De acuerdo con información de la liga, previo al silbatazo inicial, los presidentes deberán reventar unos globos para obtener una ventaja en el encuentro. Dentro de los posibles beneficios estarán: shootout dueño vs. dueño, jugar 5 vs. 7 (jugadores normales) y jugar uno vs. uno entre dueños (con portero).

Destacar que en esta jornada el ‘minuto del diablo’ será suplantado por ‘los minutos del amor’ que irán del 14′ hasta el 17′. En caso de que un equipo consiga la anotación en este tramo de juego, podrá activar su ventaja para obtener un mejor resultado.

¿Adiós minuto del diablo? 😱



Para esta jornada del amor nos pusimos creativos en #LaPeoplesLeague y acá te van las reglas que habrá para TODOS los partidos… 🥰

Finalmente, debemos mencionar la norma en la que se le pidió a los jugadores llevar un pequeño detalle para intercambiar con los miembros del equipo contrario. Para finalizar, aquí te dejamos la forma en la que se jugara la tercera jornada del campeonato.

Jornada 3:

13 de febrero:

Ziza Fc vs. Cachorros FC / 19:00

La Gloria FC vs. Reta FC / 20:10

Callejeros FC vs. Calvos FC / 21:20

14 de febrero:

Emperors FC vs. Gambeta FC / 19:00 horas

Tanos Fc vs. Amor FC / 20:10 horas

Ya está el calendario para la Jornada 3 en #LaPeoplesLeagueCaliente en estos tiempos de amor.

Destacar que todos los encuentros antes mencionados podrán ser vistos en vivo mediante sus redes sociales, en donde se realizarán transmisiones en vivo para que la pasión de la Liga de Todos pueda llegar a los fanáticos del futbol. La competencia se encuentra en Tik Tok, Facebook, YouTube y su página web www.lapeoplesleague.com.