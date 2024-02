“Dedícate a jugar, sí has tenido un mal comportamiento”: Ricardo Peláez exhibe a Vega

Alexis Vega avivó la polémica después de que reveló detalles de su indisciplina en Chivas, asegurando que no fue tan grave como lo manejaron los medios de comunicación.

Por consecuencia, las reacciones en torno a sus declaraciones no se hicieron esperar y Ricardo Peláez, exdirectivo del Guadalajara, le lanzó un tremendo dardo al futbolista mexicano.

Fue durante el programa Futbol Picante donde el ahora analista desmintió a Vega al asegurar que sí ha cometido indisciplinas graves, por lo que le pidió que se dedique a jugar para que recupere el nivel que lo llevó a Selección mexicana.

“Alexis, dedícate a jugar. Estás a tiempo de recuperar tu carrera y de ser posibilidad para la Selección Nacional. No digas cosas que no son, sí has tenido un mal comportamiento fuera de la cancha, estás a tiempo de recuperar tu carrera, tienes grandes condiciones como futbolista”, mencionó.

Es importante mencionar que durante la gestión de Ricardo Peláez, el Rebaño renovó a Vega en verano de 2022, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado en la historia de Chivas (hasta antes del regreso del Chicharito) con un salario superior a los 2 millones de dólares al año.

Sin embargo, su bajo desempeño, aunado a las constantes indisciplinas, fueron claves para que saliera de la institución por la puerta de atrás. Incluso, fichó con Toluca de última hora, aceptando una reducción importante en su salario para no quedar congelado por el Guadalajara.