“Algún día te lo iba a decir”: Canelo y Eduardo Lamazón tienen encontronazo en programa

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Eduardo Lamazón protagonizaron una tensa discusión durante la visita del pugilista a la Ciudad de México.

En una entrevista en el programa ‘En Caliente’, Saúl Álvarez abordó el tema de las críticas de los periodistas.

“Tu me puedes decir muchas cosas y yo te las compruebo, pero si un periodista habla desde el fanatismo, y empiezas a ofender, eso es diferente.

Luego arremetió contra Eduardo Lamazón, recordando algunas peleas, como la que enfrentó con Miguel Ángel Cotto, donde el especialista lo vio perder.

“Cuando me viste perder con Cotto, fuiste uno de los cinco que no me vio ganar de los 115 expertos en el boxeo. De esos, dos me vieron perder, y uno de esos fuiste tú. De esos 110 expertos, quien está mal, ¿o los dos que no me vieron ganar?”, dijo.

Después, cuando Lamazón le recordó su enfrentamiento con Avni Yildirim, Canelo afirmó que, durante esa época, fue cuando se coronó como campeón indiscutible.

“A mí no me gustó el resultado. Yo reconozco la objetividad, cuando dicen la verdad o se equivocan. No pasa nada. Él era el retador. Yo enfrenté a Callum Smith, Saunders y Caleb Plant, enfrenté a los campeones en 11 meses. Pero con Yildirim se firmó un contrato. Y en ese tiempo me convertí en el primer campeón indiscutible en Latinoamérica.

Después de la acalorada discusión, Canelo afirmó que en todo momento busca un marco de respeto, aunque esperaba poderle decir todo al analista.

“Algún día te lo iba a decir, pero créeme que te admiro y te respeto. Te has equivocado conmigo, y con otros. Es una plática”, dijo.

*La discusión comienza desde el minuto 27:00