Jonathan Orozco anuncia su retiro como futbolista profesional

De manera oficial, Jonathan Orozco anunció su retiro como futbolista profesional a la edad de 37 años, y lo hizo desde las instalaciones de Rayados, club de sus amores y donde hizo historia en el balompié azteca.

En los últimos años las lesiones limitaron mucho el accionar del guardameta, motivo por el cual tuvo que adelantar el adiós de las canchas y no poder retirarse como portero de Monterrey.

“Me gustaría compartir algo importante: anuncio mi retiro de las canchas. Estoy agradecido con Dios, con la vida, mis viejos, mis hijos y con mi esposa; con todo lo que hice y pude lograr en esta Institución, que es mi casa desde los 10 años”, comentó Orozco en su despedida.

El club regio le brindará un homenaje este domingo previo al partido contra Toluca en el Gigante de Acero para dignificar la carrera del jugador mexicano y ganador tres veces de la Liga MX, dos de ellas con Rayados.

Con la pandilla, Orozco se convirtió en ídolo debido también al Tricampeonato de Concachampions de la mano de Víctor Manuel Vucetich, siendo portero titular indiscutible en cada uno de estos campeonatos.

Además de Rayados, “Spiderman” como así era apodado, jugó para Santos en donde pudo levantar el titulo en la temporada Clausura 2018, después militó en Xolos de Tijuana en donde jugó del 2020 al 2023.

Su carrera lo llevo a vestir durante casi una década a la Selección Mexicana en donde pudo conseguir 3 Copas Oro, aunque en ninguna fue titular.

“Estoy muy agradecido por el tiempo que compartí dentro y fuera de la cancha. Me siento contento, feliz y conforme. No le debo nada al futbol, ni el futbol me debe”, compartió Jonathan.