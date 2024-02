El matador Héctor Gutiérrez rompió el silencio luego de sufrir brutal cornada en la Plaza México

En la Plaza México se vivió un impactante incidente durante una de las corridas del cuarto cartel de la temporada 2024. En este suceso, el matador Héctor Gutiérrez resultó embestido por un toro, sufriendo una herida de 25 centímetros en la pierna derecha. Este evento generó gran preocupación entre los aficionados en el tendido, y después de permanecer en observación durante algunas horas, el matador mexicano pudo expresar sus primeras palabras.

Fue el comentarista deportivo, Juan Antonio Hernández, quien en sus redes sociales compartió un poco de la entrevista que pudo realizarle al matador luego de su terrible accidente. En la publicación se puede leer como es que el diestro narra su percepción de los eventos y como fue que en medio del revuelo se dio cuenta de la gravedad de su herida, pidiendo que se le brinde atención.

“Aunque pedía a gritos me dejaran volver al toro para rubricar y pedir la espada, tanto mi hermano Nicolás como Payo me dijeron que no, que era de “femoral”; en cuanto quise andar y vi los borbotones de sangre, me di cuenta de que era algo serio y me dejé llevar adentro”, describió.

Así mismo, Gutiérrez habló sobre su sentir en la recuperación que lleva y como aunque la situación fue muy escandalosa por el sangrado y lo débil que lo dejó, su intención es volver lo más pronto posible.

Torero Héctor Gutiérrez El torero se negaba a abandonar el ruedo (José Lebeña)

“Me siento bien, la verdad gracias a Dios, un poco débil por la anemia de la pérdida de sangre y los medicamentos, pero la verdad bien y con ganas ya de estar de pie... Me han dicho que me pondrán a caminar y, que si no se presenta alguna complicación, el miércoles podría irme a casa”, finalizó.