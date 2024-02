Ana Lago rompe el silencio sobre su rivalidad con Macky: “La admiro como mujer y deportista”

Ana Lago se convirtió en una de las atletas favoritas del público durante su estadía en Exatlón México, siendo una de las atletas más aguerridas y carismáticas del programa.

Sin embargo, estuvo involucrada en diferentes polémicas con Macky González, con quien tuvo una ardua rivalidad desde la primera temporada y quien la eliminó del programa el pasado 12 de febrero.

Pese a que muchos pensarían que esta rivalidad habría generado fuertes diferencias, la gimnasta mexicana reveló en entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, que previo al inicio de esta última temporada, limó asperezas con la integrante del equipo azul.

“La verdad es que desde hace siete años inició esta rivalidad y siguió en esta temporada, pero no era así como que ‘hay odio perder con Macki’, claro que no. Creo que desde hace siete años tanto ella como yo, y nos lo dijimos, siempre sacamos lo mejor de cada una de nosotros y eso es lo padre. En esta temporada no fue la excepción” mencionó.

“Yo justamente decía, en velocidad creo que la única atleta mujer que me llega, que está cerca de mí, pues es Macki. Para mi es una deportista completa, es veloz también y como entrenó mucho y así pues también se empezó a hacer certera. Entonces yo sabía que obviamente las personas afuera iban a decir de ‘ah, la rivalidad’ y es que hace siete años y qué padre, pero también es verdad que en esta temporada justo fue muy diferente con Macki o sea, hablamos mucho. Nos llevábamos, mejor, aclaramos muchísimas cosas y dudas que teníamos las dos de hace siete años y creo que eso es lo bonito de Exatlón, que al final sí es una competencia, pero también te abre los ojos y te hace ver a las personas tal cual”, añadió.

En ese sentido, la gimnasta de 28 años confesó que en una charla con la Amazona le hizo saber su admiración como mujer y deportista, acabando con todos los rumores sobre una posible mala relación más allá de los circuitos.

“Siempre lo he dicho y se lo dije a Macki, ‘para mí eres la verdad un personajazo’, de verdad. Tiene muchísimas cosas que son buenas y no sé cómo decir, la relación que tuvimos ella y yo en esta temporada fue muy sana. Como te digo, existe la rivalidad porque es el clásico de Exatlón, pero también existió ese respeto, ese compañerismo, ese ese momento en donde las dos estábamos disfrutando el haber regresado a a una temporada nuevamente juntas”, confesó.

“Y está padre. Creo que es una gran persona de verdad, es una mujer que ha luchado muchísimo, que no se deja fácilmente y en muchas cosas somos como un poco iguales. Las dos somos aguerridas. Si nos caemos nos levantamos, tenemos el carácter un poco fuerte las dos, entonces son varias cosas que hacen también, que la admire como mujer y como deportista”, reiteró.

Además, Ana Lago se dijo dispuesta a convivir más con Macky González fuera de las tierras del Exatlón.

“Exatlón es una cosa adentro y otra totalmente diferente a la realidad que tenemos acá afuera. Sí llegamos a comentarlo de como que tener esta cercanía afuera, porque también conoces de una forma a la persona en Exatlón, pero también afuera tienes, pues otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, estaría bien obviamente que nos diéramos la oportunidad de conocernos. Digo, si lo hablamos y si se llega a presentar el momento, el tiempo, el lugar y demás, pues claro que conviviríamos y demás”, aseguró.

Por último, la atleta de 28 años reconoció que su nueva etapa en el Exatlón le dejó muchas enseñanzas a nivel personal, además de que notó una importante unión en el equipo rojo.

“Exatlón te enseña muchísimo y justo esta temporada creo que lo que me llevo muchísimo es el gran equipo que formamos. Creo que se vio un equipo bastante sólido, muy unido, mucho respeto y compañerismo. Hubo unión a la hora de de competir y unión a la hora de convivir, creo que hicimos muy bien las cosas porque se vio en toda esta temporada. Cada que salíamos al circuito transmitíamos como que esa buena vibra. En lo personal conecté conmigo de una manera impresionante, creo que fue la temporada en donde más plena me sentía, más agradecida, con muchísima bendición, con muchísimo gusto. Estaba feliz adentro, esta temporada de verdad la gocé como nunca”, sentenció.