¡Bravo! FC Juárez donará ganancias a la familia del Puma Chávez

Afición Indomable, como siempre, es tiempo de ser solidarios. 🤝💚 Todo lo recabado en taquilla será donado a las hijas de nuestro 'Puma'.

Compra tus boletos y apoyarás esta noble causa.

Fans, as always, it's time to be supportive. 🤝💚 All proceeds from ticket sales will… pic.twitter.com/7ZG6soyfjC