“Me retiré del futbol para ser feliz”: Nikkole Teja

Nikkole Teja sorprendió hace unas semanas al anunciar su retiro del futbol profesional, pese a solo tener 24 años de edad. En su momento no dio las razones de su decisión, pero ahora señaló que lo hizo para ser feliz, porque no estaba a gusto con el ambiente que experimentó en la Liga MX Femenil.

“Después de haber pasado por Necaxa, no fue la experiencia que quiero, que siempre soñé jugando futbol, pero no es como yo pienso y siento que el ambiente está un poco tóxico, porque no estoy acá por el dinero, estoy acá porque amo el futbol”, comentó en entrevista con el sitio Mediotiempo.

También explicó que no necesitaba jugar al futbol profesional para seguir disfrutando del deporte. “Decía ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy estresada? Tengo 24 años y quiero felicidad y paz en mi vida, y si no es con futbol, el futbol no sólo es profesional, puedo seguir jugando, estoy feliz”.

Finalmente reconoció que se sintió liberada en el momento que se retiró y que ahora está feliz. “En una relación muy tóxica y es muy fácil decir bye con un novio tóxico, así como un equipo. El momento que dije que iba a dejar el futbol, es un momento que sentí un peso menos, me siento ligera. Fue una buena experiencia para mí, pero al final mi decisión fue para ser feliz”.

Nikkole Teja es originaria de Seattle, Estados Unidos, y después del futbol colegial probó suerte en el Querétaro y Pachuca; sin embargo fue con el Necaxa con el que logró debutar en el Clausura 2022.

Con las Centellas permaneció tres torneos y se quedó sin equipo en el Apertura 2023, para en el Clausura 2024 fichar con el Puebla, aunque con la Franja solo duró un mes, debido a que tomó la decisión de colgar lo botines.

Durante el semestre en el que estuvo sin jugar, Teja abrió su cuenta de OnlyFans, la cual mantiene y en la que vende su contenido exclusivo por 17.50 dólares al mes. No obstante, también contó un poco sobre lo que busca hacer en esta nueva etapa de su vida.

“Quiero hacer cosas en TV, pero también siempre quiero ser parte de alguna manera u otra con el futbol. Haciendo videos, hablando de futbol, jugando los domingos con un equipo de mujeres (amateur)”, agregó.