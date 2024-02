Raquel Rodríguez, la mexicana que regresó para conquistar la WWE en Elimination Chamber

Este fin de semana se vivirá uno de los acontecimientos más esperados de la WWE en el año. Elimination Chamber, el evento previo a WrestleMania, llega con la intención de preparar el terreno para los duelos en ‘la vitrina de los inmortales’, para enloquecer a los fanáticos con grandes combates y presentar regresos inesperados como el de Raquel Rodríguez al roster principal luego de una desgastante lucha contra el síndrome de activación mastocitaria.

La gladiadora reapareció en el más reciente Monday Night Raw luego de una ausencia de varios meses para vencer en una batalla real y hacerse con un boleto a la Cámara de la Eliminación femenil. Este sábado, espera salir con el brazo en alto y cerrar su combate en WrestleMania como retadora de Rhea Ripley por el Campeonato Mundial de Mujeres.

Su regreso causó mucha emoción en la fanaticada que conocía la terrible situación que enfrentó Rodríguez. A su vez, en la luchadora la emoción también fue evidente y fue por ello que en redes compartió un emotivo mensaje en donde habla a detalle sobre lo que tuvo que pasar dejando la lucha un tiempo tras su combate el pasado diciembre ante Nia Jax en un House Show en Portland.

“Poder volver al ring el lunes significó mucho para mí. Han sido un par de meses largos. Esto no solo afectó mi cuerpo, sino también mi salud mental. Me aislé y estoy agradecida de tener personas que me aman a mi alrededor para estar ahí conmigo mientras cuestionaba mi autoestima y mi futuro. Algunos análisis de sangre arrojaron envenenamiento por moho y toxinas que causaron reacciones y brotes grandes... Ahora me estoy concentrando en el presente y contando la bendición de poder estar en Perth Australia por primera vez. Dios es bueno”, finalizó.

¿Qué es el síndrome de activación mastocitaria?

Esta es una enfermedad en la que el cuerpo registra el número exacto de mastocitos en el organismo; sin embargo, estos no tienen un buen funcionamiento y presentan degranulación mayor a la normal. Por esta razón es que generan reacciones alérgicas de manera excedente y presentan en el paciente síntomas como: enrojecimiento repentino, urticaria, vómitos, dificultad para respirar, etc.