Germán Garmendia en exclusiva habla sobre su equipo Real Titán FC

Germán Garmendia: “Somos un proyecto AMBICIOSO para todo un continente”

Cada uno de los 12 equipos que formarán parte de la Kings Leagues Américas, estarán presididos por personajes apasionados, competitivos y que no, necesariamente, se encuentran relacionados directamente con el mundo del futbol; sino que simplemente son aficionados, pero muy emocionados de unirse a este nuevo proyecto que ha roto paradigmas en el mundo de entretenimiento deportivo.

En entrevista exclusiva para Publimetro México, el creador de contenido y ahora también presidente del equipo Real Titán, Germán Garmendia, platicó sobre lo que representa para él y para los aficionados la realización de este nuevo torneo en el continente americano.

No te puedes perder: Necaxista Juan Carlos Cortéz da el salto a Europa

Germán Garmendia: “Somos un proyecto AMBICIOSO para todo un continente”

Latinoamérica es conocida por su pasión y emoción, especialmente en el futbol. ¿Qué ofrecerá Real Titán en ese aspecto?

Variedad. Creo que hasta el equipo que tenemos es muy variado. Tenemos jugadores muy rápidos, otros que se mueven muy bien y otros que son fuertes físicamente. Va a haber una diversidad de estilos de juego, y además, se vienen algunas sorpresas que ni yo me creo. Cosas interesantes están en camino.

¿Cómo fue el proceso de conformación del equipo? ¿Qué papel jugó el entrenador Paul en este proceso?

—Estoy muy confiado porque tenemos un muy buen entrenador en Paul, me dio mucha tranquilidad cuando nos conocimos en persona. Ya habíamos hablado de lejos, pero cuando lo conocí en persona, me gustó mucho la pasión que tiene. El equipo completo, al hablar de los jugadores, me llenó mucho de adrenalina. Me estaban hablando a mí, pero empezaron a hablar de ellos, de jugadores específicos, cómo juegan, y eso me dejó muy tranquilo. El nivel de preparación que tenían para el draft era increíble.

Para disfrutar de la entrevista da click en el video