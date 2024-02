Exclusiva con Miguel Layún; el desafío de ser el presidente de la Kings League Américas

“El futbol es espectáculo, es diversión”, Layún comparte su visión como presidente de Kings League

El desafío que tiene enfrente la Kings League Américas es uno de los más grandes para su nuevo presidente; el reto implica algo más allá que solo replicar el éxito que obtuvo en Europa; el concepto del nuevo torneo demanda alcanzar nuevas audiencias y ofrecer más espectáculo que solo deporte; se trata de encontrar la combinación exacta entre estos dos cualidades.

En exclusiva para Publimetro Mexico, el exfutbolista Miguel Layún platicó sobre lo que representa convertirse en el presidente de la nueva liga donde se enfrentarán 12 equipos a nivel continental en un nuevo formato enfocado en el espectáculo deportivo.

Miguel, comenzamos a conocer tu nuevo proyecto como presidente de la Liga América. ¿Cómo surge este acercamiento y qué te convence de asumir este rol?

—Bueno, todo esto surge a partir de mi interés en la Kings League en España. La fusión del entretenimiento y el futbol me atrajo, quería ser presidente de un equipo en España, pero no se concretó. Cuando llega la propuesta para presidir la Liga en América, no dudé en aceptar. Me motiva la pasión por los proyectos y no solo el dinero. Aunque sí hubiera deseado descansar después de retirarme como f

utbolista, entendí que a veces hay que sacrificar la comodidad por lograr nuevas cosas.

Hablas sobre la conexión entre el entretenimiento y el fútbol. ¿Cómo crees que se puede conectar con las nuevas

generaciones?

—Creo que es crucial entender cómo crecen los jóvenes hoy en día. Sentarse 90 minutos a ver fútbol tradicional no es atractivo para ellos. Necesitamos formatos más dinámicos, reglas cambiantes y elementos digitales. La inmediatez y la interacción son clave. La participación del público, como elegir el color del campo, es un ejemplo. La Liga debe adaptarse a sus preferencias.

