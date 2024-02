Canelo Álvarez amenaza que no peleará si no enfrenta a Charlo

Saúl Canelo Álvarez fue acusado de lanzar una amenaza para la promotora PBC (Premier Boxing Championship) de cara a su siguiente pelea en el mes de mayo.

De acuerdo con información del periodista Fernando Schwartz, Canelo no pelearía el próximo 4 de mayo si no se logra concretar la firma de Jermall Charlo como su rival.

“CANELO NO ACEPTA OTRO: El Canelo amenazo a Al Haymon y #PBC que sino es Charlo no pelea. Esto dijo Canelo y cito: Pues sino es Jermall no hay pelea en mayo”, escribió en su cuenta de X Schwartz, lo que generó decenas de reacciones por parte de los aficionados.

Cabe mencionar que, durante las últimas semanas, Álvarez Barragán ha dejado dudas sobre su próximo contendiente, e incluso el mexicano Jaime Munguía ha levantado la mano para tomar la pelea en Las Vegas.

Canelo Álvarez busca conseguir su pelea 65 como profesional y su triunfo 61 en su carrera, además de una defensa más del campeonato mundial indiscutible de peso supermediano.

‘Benavidez acorrala a Canelo’: Fernando Schwartz

Por otra parte, el reportero aplaudió la decisión del promotor Sampson Lewkowicz de optar por permitir que David Benavidez ascienda a las 175 libras.

Con esta acción, aseguró que el estadounidense podrá enfrentarse al mexicano en cualquiera de las dos divisiones.

“Inteligente Sampson Sampson Lewkowicz sube a David Benavidez a pelear en 175 libras y así acorrala a Canelo que si sube de división se encontraría a Bandera Roja. Aún ganando en 175 hay plan para volver a 168 y se haga la pelea obligatoria. Siempre hay formas. Esto lo declaro Sampson en entrevista. No es invento ni suposición”, escribió.