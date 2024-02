“Es un degenere”: David Faitelson estalla contra la UFC tras pelea de aficionados

David Faitelson volvió a estar en el ojo del huracán, luego de que se lanzó en una serie de críticas contra la UFC por llamarlos un degenere.

El periodista de TUDN, a través de redes sociales, afirmó que tanto las artes marciales mixtas, como el boxeo son deportes que generan violencia y deben tener cambios.

“Es evidente que algunos deportes generan violencia… La UFC y el boxeo son dos claros ejemplos de ello… No estoy seguro de que deban mantenerse, al menos como son hoy, en nuestra sociedad…”, escribió.

"Ustedes…¿Qué opinan?"

Luego de ser cuestionado por Hércules Gómez sobre la violencia que ocurrió en las gradas de la Arena CDMX, afirmó que este tipo de disciplinas son un degenere.

“Pero el futbol no incita violencia…La artes marciales mixtas son un degenere de las artes marciales orientales, donde hay reglas, honor y hasta respeto. En el boxeo, si no corre “la sangre”, la gente no está satisfecha… ¿Este es el deporte a dónde llevarías a tus hijos Hércules Gómez?”, dijo.

En una última publicación, y ante las críticas, Faitelson aseguró que la UFC no puede existir como es hoy.

“Nadie quiere prohibir nada…Pero hay que reglamentar los deportes para que su esencia no sea generar la violencia… El boxeo debe cambiar. La UFC no puede existir como es hoy… La violencia parece ser la bandera de las nuevas generaciones y no es el mundo que queremos para nuestros hijos y nietos…”, escribió.

Cabe mencionar que la afición recriminó a David Faitelson por su época como analista de boxeo en ESPN y TV Azteca, mientras que otros afirmaron que la culpa de la violencia no es el deporte.