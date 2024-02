¿Quién es el árbitro acusado de amenazar e insultar a jugadores en pleno partido en México?

La Liga de Expansión vive una nueva polémica dentro de la cancha, luego de que un árbitro fue denunciado por amenazar e insultar a jugadores durante el mismo partido.

Fue el entrenador de los Alebrijes de Oaxaca Carlos Gutiérrez quien no se contuvo en mostrar su molestia por la actuación del árbitro Gustavo Padilla, quien llamó “muertos” y “pendejos” a los jugadores, además de lanzar amenazas sobre expulsar a los elementos.

“Desde el minuto 4 el árbitro fue y provocó a mi portero. Le dijo ‘te tenemos estudiado y te voy a expulsar’. Yo le digo al árbitro ‘oye, ¿qué te pasa?, la primera jugada es nuestra ¿cómo va a hacer tiempo al minuto 4?’ Me mandó a chingar a mi madre y luego me dijo ‘lo voy a echar, eso me va a dar puntos’”

“La jugada de Alan no sé por qué lo expulsan, la del Calaco sí sé… después de que el árbitro insultó a seis o siete de mis jugadores, no los bajó de muertos, ‘ponte a jugar pendejo’, ‘no te voy a marcar ninguna, pendejo, te conozco’, así eh… Mi jugador (Calaco) le dice al cuarto árbitro ‘marca bien, faltan huevos’ y el cuarto le dice ‘échalo’ y lo echan”, afirmó.

¡EXPLOTÓ!



“El seguro que tienes pruebas de las agresiones y amenazas del árbitro. Y dicho por el técnico les decía pendejos y muertos a los jugadores. Desde el minuto 4 aviso el árbitro que tenía estudiado a su portero y que lo iba a expulsar”.



-Carlos Gutierrez Dt Alebrijes pic.twitter.com/uN3xkmNzhT — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 26, 2024

Ante esto, el entrenador afirmó que cuenta con las pruebas para realizar la denuncia ante la Federación Mexicana de Futbol y aseguró que no teme por recibir una sanción.

En el duelo de la jornada 7 ocurrido en el estadio Miguel Alemán Valdés, Celaya se llevó el triunfo por 2-0 ante Alebrijes. Los de Oaxaca sufrieron la expulsión del arquero Octavio Paz, y de los elementos Juan Esqueda y Alan López, además del auxiliar Martín Reyna.

¿Quién es el árbitro Gustavo Padilla?

El colegiado, oriundo del estado de Jalisco, tiene 33 años y se encuentra registrado como árbitro central teniendo actividad desde la temporada 2012-2013 en tercera división.

Su debut en Liga MX Femenil lo realizó el 17 de octubre del 2017 en un duelo entre Gallos Blancos y Necaxa.

En la actual temporada en la Liga de Expansión, ha dirigido siete encuentros, incluyendo tres duelos como central, donde ha mostrado 20 tarjetas, con tres expulsados.