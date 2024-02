“Sueño con un Wrestlemania en el Estadio Azteca”: Rey Mysterio

La WWE está de vuelta en México para este 2024, tras confirmar dos fechas en el mes de julio y uno de los que se perfila para protagonizar este evento es el integrante del salón de la fama Rey Mysterio.

El amo del 619 apuntó a que el país es una gran opción para tener un show aún más grande, como un Raw o Smackdown en vivo e incluso, un pago por evento, por lo que pide paciencia a la afición.

Además, reveló detalles sobre su lesión que lo dejó fuera de los cuadriláteros por los últimos meses. Al igual que el crecimiento de la presencia mexicana en la empresa.

¿Cuál es el plan de expansión internacional de la WWE y su regreso a México?

Es algo que beneficia a la lucha libre, nuestro deporte. Cada año crece, no solo llevando eventos como Wrestlemania a estadios grandes, sino también eventos como SummerSlam o Royal Rumble, lo que nos permite llegar a más aficionados, como se vivió en Australia. Ahora vamos a Europa y, ¿por qué no?, al Estadio Azteca para un Wrestlemania. Espero que se pueda llevar a cabo antes de que me retire.

¿Cómo ha sido tu recuperación tras la operación en la rodilla y cuándo podremos verte de regreso?

Va muy bien. He tenido una pausa de cuatro meses y he hecho mi recuperación en Las Vegas con los fisioterapeutas de UFC. Estoy recuperado al 100 por ciento, así que estoy cerca de regresar.

¿Cómo evalúas el crecimiento de la representación mexicana en la WWE en los últimos años?

Me llena de orgullo. El crecimiento del talento mexicano es muy importante porque la lucha libre es parte de la cultura de nuestro país. ¿Por qué no llevarla a la compañía más grande del mundo del entretenimiento, que es la WWE? Ahora veo el crecimiento de varios de mis compañeros, como Andrade el Ídolo, Santos Escobar, mi hijo Dominik, Dragon Lee, quienes tienen un potencial increíble. Las puertas están abiertas, solo tienes que entregarte y darlo todo por este deporte.

¿Qué opinas de la situación actual de Dominik Mysterio?

Ha crecido mucho, aunque me gustaría que estuviera en mi esquina y no con los del Judgment Day. Espero que pronto recobre el camino.

¿Qué crees que haga falta para tener un show televisado o un pago por evento en México?

No creo que haga falta nada. Solo hay que ser pacientes. Este 2024 vienen cosas muy grandes y buenas. Creo que México es parte de ese crecimiento en TKO y en la WWE.

¿Cómo beneficia al deporte mexicano que existan lugares como el Performance Center de UFC?

Como mexicano, me siento orgulloso de que se abran puertas en todos lados, como en UFC con su Performance Center. Ahora solo falta que los jóvenes quieran dedicar el sudor, las lágrimas y el tiempo al deporte, respetando estas disciplinas. Me hubiera encantado tener estas oportunidades en mis inicios. Ahora, con estas acciones, se pueden realizar objetivos y tener más representantes. La apertura para que cualquiera pueda venir es algo que no se ve en ningún lado. Lo único que hace falta es el deseo de querer sobresalir y hacer las cosas correctamente.

¿Crees que exista la posibilidad de ver un centro de entrenamiento de WWE en México?

El hecho de que las compañías (UFC y WWE) se hayan unido como TKO es el comienzo para beneficiar a los aficionados. Creo que sí se podría realizar un Performance Center en el país.

¿Qué peleador de UFC podría triunfar en WWE?

Apuesto todo por Brandon Moreno. Moreno y Rey Mysterio contra Dominik y Finn Balor, Moreno y Mysterio y los que quieran. Él sería una buena pareja, no como Santos Escobar. Sabemos de dónde venimos, crecimos en Tijuana y respetamos a nuestra gente. Daniel Cornier también tiene un gran futuro en el ring.