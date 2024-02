“No sé qué más tiene que hacer”: Martinoli recrimina al Jimmy ausencia de Mozo en el Tri

La Selección mexicana anunció este 26 de febrero su lista preliminar de 60 futbolistas para el final four de la Nations League que se jugará a mediados de marzo, destacando la ausencia de Alan Mozo.

Lo anterior, debido a que el jugador de Chivas ha tenido un rendimiento destacado en el presente torneo, razón que provocó el enojo de varios aficionados y de propias personalidades del periodismo deportivo, como es el caso de Christian Martinoli.

Fue durante el programa En Caliente de TV Azteca, donde el reconocido narrador analizó los números de Mozo con Kevin Álvarez y Jorge Sánchez, asegurando que no entiende su ausencia en la convocatoria.

“Kevin Álvarez tiene el 43% de minutos jugados con América, Julián Araujo el 15%, Jorge Sánchez el 8% y Alan Mozo el 68%. El que más minutos tiene, es al que no convocaron. Mozo se le criticó mucho que le gustaba más atacar que defender, pero poco a poco ha ido mejorando. No sé qué más tiene que hacer un jugador como él para que sea convocado. No sé si haya algún tema disciplinario que por eso no lo quieran llamar, porque llamas a otros que no juegan nunca”, mencionó.

Es importante mencionar que tras está noticia, se reavivó el rumor del posible conflicto entre Mozo y Jaime Lozano, ya que supuestamente el jugador le habría reclamado al Jimmy su ausencia en la lista final de los Juegos Olímpicos de Tokio, razón por la que estaría vetado del Tri.