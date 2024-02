Inés Sainz: “Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres”

La periodista deportiva, Inés Sainz, ha sido el centro de atención en los últimos días debido a la filtración de un video en el que José Ramón Fernández, David Faitelson, Luis García y Christian Martinoli la critican. Ante esto, la queretana por fin habló del tema.

Sainz Gallo comentó a la revista TV Notas que su carrera no ha sido sencilla, debido a que se mueve en un mundo de hombres, pero no tienen nada en contra de sus colegas.

“Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mí carrera. Los cuatro son para mí unos periodistas muy valiosos. Cada uno ha sabido ser un auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años. He tenido la afortunada de trabajar con los cuatro”, dijo.

Filtran video de José Ramón, Faitelson, Luis García y Martinoli hablando de Inés Sainz 🧐 pic.twitter.com/E0IapeQkHG — Miguel EQS 🍔🍟🥤 (@JRGeek350) February 26, 2024

Pese a la polémica que se desató, Inés afirmó que no le afectan esos comentarios. “En lo personal no me afecta ni para bien ni para mal. No me voy a hacer la víctima, los comentarios no van a mermar lo que he hecho, lo que he conseguido para llegar a donde estoy”, indicó.

Finalmente, Sainz apuntó que no es la primera vez que no se inmiscuida en este tipo de cosas y que no le guarda rencor. “No me engancho, trato de aportar, desde mí trinchera, de la mejor manera. Llevo tanto tiempo en este medio que no es la primera ni la última vez que vas a estar en el ojo del huracán. Ya no me intoxico con esto, no les guardo rencor”.