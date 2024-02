Javier Aguirre: “Dirigir al América sería cerrar el círculo”

Javier Aguirre es uno de los mejores entrenadores mexicanos de la historia y cuenta con una larga trayectoria en el futbol europeo; sin embargo, el Vasco reveló que le gustaría estar a cargo de las Águilas del América.

Para Aguirre Onaindía dirigir a los azulcremas sería un gran cierre a su carrera. “Por supuesto que sí, no se ha podido por diversas circunstancias, pero por supuesto que sí. Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo”, declaró a MVS Deportes.

El Vasco llegó a sonar como opción para el América, después de la salida de Fernando Ortiz, aunque aclaró que nunca hubo conversaciones con la directiva.

“Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca hablaron conmigo; nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América”, contó.

Javier también se dio tiempo para hablar del estigma que hay sobre él, de que le va mejor en equipos considerados chicos, a lo que respondió que no le rehuye a esos trabajos.

Puedes ver: Checo Pérez tiene un debut para el olvido en la temporada 2024 de la Fórmula 1

“A nivel clubes quizá solamente tuve clubes protagonistas al Monterrey y al Atlético de Madrid (éste) en horas bajas; con Atlético tuvimos la fortuna de volver después de 12 años a Champions, siete años sin UEFA, y con Rayados ganamos un título de Concachampions, pero siempre me han tocado caballos negros, esos que no son favoritos como Pachuca, Osasuna, Espanyol, Leganés, Zaragoza y ahora Mallorca”, comentó.

Aguirre está viviendo su segunda campaña con el Mallorca y esta semana logró calificar a la Copa del Rey, tras superar en penales a la Real Sociedad, por lo que está muy ilusionado, además de que señaló que eso es lo bonito del futbol, que cualquiera dar la sorpresa.