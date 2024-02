“Yo disfruto. Es mi vida, no la suya”: Alexis Vega sobre las críticas

Alexis Vega es uno de los futbolistas más criticados de los últimos años. Su bajo rendimiento y polémicas fuera del campo lo tienen en una constante observación por parte de la prensa y aficionados; sin embargo, esto es algo que no le preocupa, por lo que está dispuesto a seguir con su ritmo de vida.

En entrevista con TUDN fue que el exrojiblanco reveló como ha sido la ‘persecución’ de la cual es blanco, haciendo referencia a que a cualquier lugar que va siempre hay cámaras para saber cuál será su siguiente paso, pero a pesar de ello, sigue con su vida dejando de lado las preocupaciones.

“Para mí hay un límite. No sé por qué siempre que me paro en algún lugar, siempre está la costumbre de tomarme fotos y cualquier cosa que hago o que subo a nadie le gusta, pero a mí me tiene sin cuidado. Yo trato de disfrutar mi vida, es la mía, no la de ellos y ahora disfruto muchísimo”, mencionó.

Así mismo, el Seleccionado Nacional tocó el tema de su estado físico y salud, dejando en claro que en el pasado jugaba con mucho dolor en las rodillas, pero que actualmente pasa por un buen momento y sin complicaciones, a pesar de tener una carga intensa de partidos gracias al calendario de Toluca.

“Estoy un poco cansado, pero contento, trabajando y muy feliz, porque hasta ahora la rodilla no me ha dado ningún problema… Mucha gente habla y supone cosas sobre mi rodilla. Es verdad que está lastimada, con tres cirugías y que en Chivas jugaba con mucho dolor, pero ahora he estado entrenando y jugando muchos partidos sin ninguna molestia”, culminó.