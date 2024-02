Juan Escobar rompe el silencio y culpa a Iván Alonso por su salida

La salida de Juan Escobar de Cruz Azul es sin duda una de las más polémicas en los últimos años, los rumores sobre su molestia por el cambio en el manejo de la directiva y su intención porque se le respetara la jerarquía, sonaron muy fuerte a las afueras de la Noria. Ahora, tras un largo tiempo de silencio y tras su llegada a Toluca, el paraguayo se decide a romper el silencio.

Fue en una charla con Futbol Picante de ESPN, que el excementero se pronunció al respecto, aclarando que nunca se negó a pelear por el puesto, pero que hubo algunas acciones del director deportivo, Iván Alonso, que propiciaron su salida del club pensando en sus propios intereses.

“Mi salida no fue bien hecha, pero cada uno tendrá su motivo, su interés por medio alguno y no pasa nada. Ellos aceptaron las realidades y me toco salir así… Yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi, todos saben que yo siempre hable bien de él y el trabajo que hace”, comentó.

"COMO ENTRENADOR TIENE QUE RESPETAR"



El TUCA estalla con las reacciones de Álvaro Morales y defiende a Juan Escobar...



¡JOYA! pic.twitter.com/De5H4Qmbmx — Futbol Picante (@futpicante) February 28, 2024

Referente al tema de su negativa en la competencia, Escobar aclaró que “yo nunca condicione eso. Es mentira que nunca quise competir un lugar. Por ahí el director deportivo tuvo un poquito de culpa porque yo ya había arreglado todo con el técnico, pero se dio una situación que a mí me sorprendió y se dio mi salida. Alonso tuvo culpa por la forma en la que salí”, culminó