¿Se agarró a golpes con Enrique Meza? Tito Villa responde a acusaciones

Yosgart Gutiérrez es bien recordado por su paso en Cruz Azul, en donde logró buenos partidos y coincidió con grandes futbolistas. Esta situación lo hizo tener variadas anécdotas con las cuales ha sorprendido al público. Una de las más recordadas es la reciente contada sobre un problema que casi lleva a los golpes al Tito Villa y Enrique Meza.

La situación fue expuesta en una entrevista con W Radio, en donde el exportero aclaró que a pesar de que el estratega se nota muy tranquilo, hubo un momento en el que las cosas se pusieron tensas con un problema que desató su furia en contra de Emanuel ‘Tito’ Villa.

“Una vez no recuerdo a donde íbamos a ir a jugar y algo paso con el autobús, pero no llegamos al aeropuerto. Nos regresamos a la Noria y alguien dijo por ahí algo que no le gustó al profe, era Tito Villa. Entonces el profe Meza lo reta a los trancazos”, mencionó.

Nada que ver… 🤣🤣🤣

A Yosgart se le confunden las historias!

Conmigo se enojó una vez cuando jugábamos Copa Libertadores y se descompuso el bus! Yo bromeando dije algo, me escuchó y no le gustó! Luego antes de entrenar me pegó un cagadón terrible pero jamás me retó a pelear! 🤌… https://t.co/ycrlcO0nKv — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) February 29, 2024

Este comentario género múltiples reacciones en redes, una de ellas la de Villa, quien desmintió en su cuenta de X la anécdota asegurando que “Nada que ver.. A Yosgart se le confunden las historias. Conmigo se enojó una vez cuando jugábamos Copa Libertadores y se descompuso el bus. Yo bromeando dije algo, me escuchó y no le gustó, luego antes de entrenar me pegó un cagadón terrible, pero jamás me retó a pelear. Yosgart, ordena los recuerdos, porfa”, respondió entre risas.