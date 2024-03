“Aspiro a más, no nos vamos a quedar con las semifinales”: Pedro López

La Selección mexicana femenil sigue teniendo una gran actuación en la primera edición de la Copa Oro W, donde logró su clasificación a las semifinales; sin embargo, el entrenador Pedro López afirmó que no se conforma con esto y aspira a llegar a la final, por lo menos.

“Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo, diría que sí (que las semifinales estaban bien). Ahora aspiro a más, no nos vamos a quedar con las semifinales, vamos a tratar de llegar a la final”, declaró en conferencia de prensa, tras vencer a Paraguay (3-2) en los cuartos de final.

El español reconoció que este partido le preocupaba mucho y que incluso perdió el sueño por un par de días. “Realmente tenía más miedo que a Estados Unidos, después de una victoria de ese tipo, enfrentar a un rival tan distinto como Paraguay, le tenía máximo respeto. Llevo dos días que me quitaba el sueño este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante”, expresó.

Por último, señaló que pese a lo complejo del encuentro, reservó a algunas jugadoras pensando que clasificarían a semifinales. Es importante que todas las jugadoras hayan participado, excepto dos guardametas, para contar con ellas para una posible semifinal de Copa Oro. Hay alguna jugadora que quería reservar, las que han salido, pero no acerté al final para que no hubiera caos al final del juego. La receta no es compleja. Ocasiones claras, 12, mientras las sigamos generando, seguiremos con optimismo, generando eso, le puedes ganar a cualquiera”, agregó Pedro López.

México se medirá con Brasil, el próximo miércoles, en busca del pase a la final de la Copa Oro, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.