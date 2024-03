“No estoy muerto”, Ryan García reaparece tras alarmante video

El boxeador estadounidense, de ascendencia mexicana, Ryan García generó preocupación este lunes después de que se publicara un extraño video en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su propia muerte; sin embargo, todo esto quedó desmentido horas después.

El originario de Los Alamitos, California, reapareció en otra grabación que compartió el medio estadounidense TMZ Sports, en el que afirma estar bien físicamente, aunque está atravesando por algunos problemas.

“Hola chicos, soy Ryan. Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No tengo mi teléfono en posesión, no puedo acceder a mi Instagram. Mis tarjetas están bloqueadas. Se están aprovechando mucho de mí”, expresó en inglés.

“Personalmente me gustaría enviar un video a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada de que esté bien. No estoy muerto, creo en Jesús, todos esos [rumores] son mentiras”, agregó.

Las palabras de Ryan García vienen después de que en el video publicado en su Instagram, se puede leer “Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro” y “le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará”.

El pugilista, de 25 años de edad, tiene planeado pelear el próximo 20 de abril ante Devin Haney, por el título de los superligeros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Las Vegas, Nevada.