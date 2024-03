¡Insólito! José Ramón manotea a su compañero Mauricio Ymay en pleno programa

José Ramón es uno de los periodistas deportivos más respetados en México, su gran trabajo y profesionalismo lo han hecho, para muchos, un ejemplo a seguir; sin embargo, hay momentos en los que suele perder la paciencia y protagonizar momentos curiosos con sus compañeros de plato. En esta ocasión fue con Mauricio Ymay que sorprendió con su comportamiento.

Fue durante la más reciente edición del programa ‘Cronometro’, que Fernández llegó a manotear a su compañero. Todo comenzó cuando en el arranque de la edición ambos periodistas hablaron sobre el resultado del Real Madrid, en donde el cuadro blanco sufrió para conseguir el resultado. José Ramón no estuvo de acuerdo con el análisis de Ymay y le pidió de manera airada que entendiera como se planeó el juego.

“Pensé que no me ibas a saludar, ¿ya pasó el susto?, inició Ymay. A lo que Fernández comentó “No me digas que el Real Madrid pasó un susto. Salió espeso al partido, pero no jugó un mal partido porque no le ganaron, así lo planeo Ancelotti”. Esto fue cuestionado por su compañero, comentando su sorpresa porque los merengues planearan el juego para no ganar.

Aquí fue cuando se desató la discusión con José Ramón diciendo “lo tuvo ganado, métetelo en la cabeza”. Inmediatamente, comenzó a manotear primero en la mano y luego en el brazo. Es importante mencionar que aunque todo inició con un momento incómodo, rápidamente paso a las risas, quedando todo en una anécdota.